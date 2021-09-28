Аварія сталася на перехресті вулиць Довнар-Запольского та Дегтярівської. Внаслідок зіткнення на дорозі утворився великий затор. Точної інформації про потерпілих поки немає, але її уточнюють.
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Наздогнав на світлофорі
На світлині з місця події видно, що легковик врізався у швидку допомогу якраз на повороті. Рух там регулює світлофор.
Через зіткнення Hyundai та швидкої утворився затор / Фото dtp.kiev.ua
Аварія трапилася на перетині вулиць Довнар-Запольського та Дегтярівської / Карта Google Maps
Подібний інцидент
На проспекті Валерія Лобановського у столиці 22 вересня зіткнулися поліцейський позашляховик Mitsubishi Outlander та Toyota Prius патрульних. Аварія сталася на смузі громадського транспорту. Минулося без потерпілих, але одна автівка зазнала серйозних пошкоджень.