Аварію, за даними спільноти dtp.kiev.ua, вчинив заступник комбата першого батальйону патрульної поліції столиці. Він під час виїзду на завдання нібито не впорався з керуванням та врізався у легковик своїх підлеглих.

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За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Що відомо про аварію за участю поліцейських у Києві



Автівки зіштовхнулися досить сильно / Фото dtp.kiev.ua

ДТП сталася ввечері 22 вересня на проспекті Валерія Лобановського, 96.

Водій службового Mitsubishi Outlander виїхав на смугу громадського руху та влетів у Toyota Prius патрульних.

Судячи з пошкоджень автівок, швидкість Mitsubishi була досить серйозною.

Через що саме сталася аварія, невідомо. Також не зрозуміло, чи склали протокол про порушення ПДР на водія позашляховика.

Згідно з правилами дорожнього руху, правоохоронці можуть відступати від їх дотримання у разі службової необхідності. Втім, від відповідальності за скоєння аварії їх це не звільняє.