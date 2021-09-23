Аварію, за даними спільноти dtp.kiev.ua, вчинив заступник комбата першого батальйону патрульної поліції столиці. Він під час виїзду на завдання нібито не впорався з керуванням та врізався у легковик своїх підлеглих.
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За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Що відомо про аварію за участю поліцейських у Києві
Автівки зіштовхнулися досить сильно / Фото dtp.kiev.ua
- ДТП сталася ввечері 22 вересня на проспекті Валерія Лобановського, 96.
- Водій службового Mitsubishi Outlander виїхав на смугу громадського руху та влетів у Toyota Prius патрульних.
- Судячи з пошкоджень автівок, швидкість Mitsubishi була досить серйозною.
Через що саме сталася аварія, невідомо. Також не зрозуміло, чи склали протокол про порушення ПДР на водія позашляховика.
Згідно з правилами дорожнього руху, правоохоронці можуть відступати від їх дотримання у разі службової необхідності. Втім, від відповідальності за скоєння аварії їх це не звільняє.