Дорожньо-транспортна пригода трапилася у четвер, 23 вересня, близько 14:30 на автодорозі Київ – Чоп у селі Біла Криниця, що на Рівненщині.

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Масштабна ДТП на трасі Київ – Чоп

Правоохоронці повідомили, що зіткнулися два легковики, вантажівка та мікроавтобус.

Унаслідок автопригоди смертельні травми отримала пасажирка одного із легкових автомобілів. Ще трьох осіб доставили до лікарні,

– зазначили у поліції.

У ДСНС додали, що в аварію потрапили:

Citroen Jumper;

Toyota RAV4;

BMW;

вантажний автомобіль.

Зверніть увагу! На місці ДТП працює слідчо-оперативна група та рятувальники. Патрульні поліцейські регулюють дорожній рух, який через аварію ускладнений.

На трасі Київ – Чоп сталася масштабна ДТП / Фото Нацполіції, ДСНС