Дорожньо-транспортна пригода трапилася у четвер, 23 вересня, близько 14:30 на автодорозі Київ – Чоп у селі Біла Криниця, що на Рівненщині.

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Масштабна ДТП на трасі Київ – Чоп

Правоохоронці повідомили, що зіткнулися два легковики, вантажівка та мікроавтобус.

Унаслідок автопригоди смертельні травми отримала пасажирка одного із легкових автомобілів. Ще трьох осіб доставили до лікарні,
– зазначили у поліції.

У ДСНС додали, що в аварію потрапили:

  • Citroen Jumper;
  • Toyota RAV4;
  • BMW;
  • вантажний автомобіль.

На трасі Київ – Чоп сталася масштабна ДТП / Фото Нацполіції, ДСНС