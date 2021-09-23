Дорожно-транспортное происшествие случилось в четверг, 23 сентября, около 14:30 на автодороге Киев – Чоп в селе Белая Криница Ровненской области.

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Масштабное ДТП на трассе Киев-Чоп

Правоохранители сообщили, что столкнулись две легковушки, грузовик и микроавтобус.

В результате ДТП смертельные травмы получила пассажирка одного из легковых автомобилей. Еще трех человек доставили в больницу,

– отметили в полиции.

В ГСЧС добавили, что в аварию попали:

Citroen Jumper;

Toyota RAV4;

BMW;

грузовой автомобиль.

Обратите внимание! На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и спасатели. Патрульные полицейские регулируют дорожное движение, которое из-за аварии затруднено.

На трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП / Фото Нацполиции, ГСЧС