Авария произошла на перекрестке улиц Довнар-Запольского и Дегтяревской. В результате столкновения на дороге образовалась большая пробка. Точной информации о пострадавших пока нет, но она уточняется.

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Догнал на светофоре

На фотографии с места происшествия видно, что легковушка врезалась в скорую помощь как раз на повороте. Движение там регулируется светофором.



Из-за столкновения Hyundai и скорой образовалась пробка / Фото dtp.kiev.ua

Авария произошла на пересечении улиц Довнар-Запольского и Дегтяревской / Карта Google Maps

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На проспекте Валерия Лобановского в столице 22 сентября столкнулись полицейский внедорожник Mitsubishi Outlander и Toyota Prius. Авария произошла на полосе общественного транспорта. Обошлось без пострадавших, но одна машина получила серьезные повреждения.