На правому березі Києва повідомляють про перебої з водопостачанням
- Перебої з водою в Києві пов'язані з аварійним відключенням об'єктів Київводоканалу.
- Фахівці водоканалу працюють над відновленням стабільного водопостачання в Солом'янському, Святошинському, Голосіївському та Подільському районах.
9 березня вранці у кількох районах Києва вода подається слабко. У водоканалі пояснили, з чим це пов'язано.
У зв'язку з аварійним відключенням ДТЕК знеструмлені об'єкти Київводоканалу, розповіли на підприємстві.
Що відомо про перебої з водою у Києві?
Наразі спостерігається слабкий тиск у водопровідних мережах Солом'янського, Святошинського, Голосіївського та Подільського районів.
Фахівці працюють над стабілізацією ситуації,
– заявили у водоканалі.
Нагадаємо, що у Києві діють індивідуальні графіки включень, щоб мешканці столиці могли планувати свій день. Вони доступні на сайті і чат-боті ДТЕК Київські електромережі, а також в застосунку "Київ Цифровий".
Зауважимо, що навесні Росія планує серію атак на інфраструктуру водопостачання. Про це повідомив Володимир Зеленський.
Як підготуватися до атак на водооб'єкти?
Щоб бути готовими до можливих перебоїв з водою, експертка з ЖКГ Христина Ненно рекомендує мати триденний запас води. На одну людину потрібно щонайменше 2 літри питної та 10 літрів технічної води на добу для гігієни та приготування їжі. Для пиття краще використовувати герметично запаковану заводську воду, а воду з крана чи давно відкриту – кип'ятити. ДСНС радить зберігати кип'ячену воду зберігати не більше доби.
Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зазначає, що Україна разом із європейськими партнерами готується до можливих перебоїв, щоб зберегти доступ до чистої води. За його словами, повністю захиститися від ракетних атак неможливо, але досвід зимових ударів показав, що країна здатна витримати випробування навіть без електрики та води.
Об'єкти критичної водної інфраструктури в Україні готують до автономної роботи у разі пошкоджень. Насамперед йдеться про плани стійкості для великих каналів державного значення.