На правому березі Києва повідомляють про перебої з водопостачанням

9 березня вранці у кількох районах Києва вода подається слабко. У водоканалі пояснили, з чим це пов'язано.

У зв'язку з аварійним відключенням ДТЕК знеструмлені об'єкти Київводоканалу, розповіли на підприємстві.

Дивіться також У Домажирі була аварія на водогоні: роботи уже закінчилися

Що відомо про перебої з водою у Києві?

Наразі спостерігається слабкий тиск у водопровідних мережах Солом'янського, Святошинського, Голосіївського та Подільського районів.

Фахівці працюють над стабілізацією ситуації,

– заявили у водоканалі.

Нагадаємо, що у Києві діють індивідуальні графіки включень, щоб мешканці столиці могли планувати свій день. Вони доступні на сайті і чат-боті ДТЕК Київські електромережі, а також в застосунку "Київ Цифровий".

Зауважимо, що навесні Росія планує серію атак на інфраструктуру водопостачання. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Як підготуватися до атак на водооб'єкти?