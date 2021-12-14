Вперше за 8 років ялинку на Софійській площі засвітять раніше: що готують киянам

У КМДА повідомили, що цьогоріч запалення вогнів на головній ялинці України відбудеться раніше. Вперше за 8 років церемонію проведуть у переддень Дня святого Миколая – 18 грудня о 17:00.

Крім того, у КМДА наголосили, що впродовж найближчих днів новорічні локації запрацюють на Контрактовій площі та біля Арки дружби народів.

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Європейська ялинка

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський наголосив, що, завдяки пожертвам бізнесу, головний атрибут зимових свят у Києві не поступатиметься за ошатністю європейським. Адже із міського бюджету на декорації Софійської площі виділили не надто великі кошти.

Крім того, так само, як у містах заходу, святкування у центрі Києва відбуватиметься із дотриманням карантинних норм.

Столична влада зробила все можливе для організації нового формату святкування. Київ – це Європа, а керівництво профільного Департаменту прагне перетворити новорічні святкування в столиці на справжній магніт для іноземців та гостей з регіонів України,

– зауважила директорка Департаменту культури КМДА Яна Барінова.

Всі поринуть у Різдвяну Дивоніч

Головною тематикою свята на Софійській площі буде народження Ісуса Христа. Відтак, все оздоблення відповідатиме тематиці Різдвяної Дивоночі. Родзинкою інсталяції стане найбільший у Європі вертеп навколо ялинки. Він складатиметься з фігур Святого сімейства, пастушків, царів, янголів та колядників.

Що ж до прикрас для самого дерева, то їх нарахували аж 20 000. Це будуть кульки у червоних та золотих кольорах, а також гірлянда-купол і зірка на маківці.

Магія наяву

До ярмаркового містечка гостей вестимуть чотири святково прикрашених арки з чотирма люстрами у центрі кожної.

Крім того, навколо пам'ятника Богданові Хмельницькому облаштують ковзанку-тунель.

Не менше цікавими локаціями стануть тепла арт-зона відпочинку, дитячі забавки та тематичні фотозони.

Додаватимуть усьому цьому атмосфери прикраси у вигляді комет.

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Ялинку на Софійській площі запалять 18 грудня / Фото з телеграм-каналу "Столиця"

Свято – в кожному куточку

Неподалік від головної ялинки, на Володимирському проїзді, кияни та гості міста зможуть відвідати різдвяний ярмарок та ятки зі смачною їжею у форматі "стрит-фуд" – бутерброди та снеки, які можна одразу взяти, мінімально контактуючи з іншими відвідувачами.

Чарівливий Поділ

Окремою частиною різдвяної програми у місті стане святкування на Подолі. Там також спорудять зимове містечко у європейському стилі з ковзанкою біля колеса огляду, великою сніговою гіркою, атракціонами та резиденцією святого Миколая.

"Перша в Україні унікальна прогулянкова ковзанка з альтанкою для відпочинку, кав'ярнею та музичною сценою, найвища гірка та тисячі ліхтариків: так пройде "Різдво на Подолі" у столиці. На додачу до цього тут на киян та гостей столиці чекає резиденція Санта Клауса, інтерактивна хокейна фотозона", – поділився цікавими деталями співорганізатор свят на Подолі Максим Карпій.

Це святкове містечко займатиме 10 000 квадратних метрів. На них розташують фудзони та ярмаркові будиночки із крафтовими сувенірами. Ілюмінація додасть локації казковості, адже усе освітлюватиметься 20 000 ліхтарів.

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Куточок екстриму

Ті ж, хто любить активний відпочинок, впродовж 17 – 20 грудня зможуть відвідати біля Арки дружби народів зимовий вестиваль Snigfest. Це змагання для професійних сноубордистів і лижників. Показово, що проєкт став переможцем Громадського бюджету. Його реалізують вже втретє, але цьогоріч все буде по-новому – локацію збільшать, задекорують особливим чином і вплетуть у неї натхнення опери.

Крім того, з 19 грудня по 19 січня на панорамному майданчику біля Арки дружби народів можна буде помилуватися ялинкою, яку видно з пішохідного мосту та випити глінтвейну у затишній теплій лаунж-зоні зі столиками.

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