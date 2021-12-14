Впервые за 8 лет елку на Софийской площади зажгут раньше: что готовят киевлянам

В КГГА сообщили, что в этом году зажигание огней на главной елке Украины состоится раньше. Впервые за 8 лет церемонию проведут в канун Дня святого Николая – 18 декабря в 17:00.

Кроме того, в КГГА отметили, что в течение ближайших дней новогодние локации заработают на Контрактовой площади и возле Арки дружбы народов.

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Европейская елка

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский подчеркнул, что, благодаря пожертвованиям бизнеса, главный атрибут зимних праздников в Киеве не будет уступать по нарядности европейским. Ведь из городского бюджета на декорации Софийской площади выделили не слишком большие средства.

Кроме того, так же как в городах запада, празднование в центре Киева будет проходить с соблюдением карантинных норм.

Столичные власти сделали все возможное для организации нового формата празднования. Киев – это Европа, а руководство профильного Департамента стремится превратить новогодние празднования в столице в настоящий магнит для иностранцев и гостей из регионов Украины,

– заметила директор Департамента культуры КГГА Яна Баринова.

Все окунутся в Рождественскую Чудоночь

Главной тематикой праздника на Софийской площади будет рождение Иисуса Христа. Следовательно, все убранство будет соответствовать тематике Рождественской Чудоночи. Изюминкой инсталляции станет самый большой в Европе вертеп вокруг елки. Он будет состоять из фигур Святого семейства пастушков, царей, ангелов и колядников.

Что же касается украшений для самого дерева, то их насчитали аж 20 000. Это будут шарики в красных и золотых цветах, а также гирлянда-купол и звезда на макушке.

Магия наяву

К ярмарочному городку гостей будут вести четыре празднично украшенных арки с четырьмя люстрами в центре каждой.

Кроме того, вокруг памятника Богдану Хмельницкому обустроят каток-тоннель.

Не менее интересными локациями станут теплая арт-зона отдыха, детские игрушки и тематические фотозоны.

Будут добавлять всему этому атмосферы украшения в виде комет.

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Елку на Софийской площади зажгут 18 декабря / Фото с телеграмм-канала "Столица"

Праздник – в каждом уголке

Неподалеку от главной елки, на Владимирском проезде, киевляне и гости города смогут посетить рождественскую ярмарку и палатки со вкусной едой в формате "стрит-фуд" – бутерброды и снеки, которые можно сразу взять, минимально контактируя с другими посетителями.

Чарующее Разделение

Отдельной частью рождественской программы в городе станет празднование на Подоле. Там также построят зимний городок в европейском стиле с катком у колеса обозрения, большой снежной горкой, аттракционами и резиденцией святого Николая.

"Первый в Украине уникальный прогулочный каток с беседкой для отдыха, кафе и музыкальной сценой, самая высокая горка и тысячи фонариков: так пройдет "Рождество на Подоле" в столице. В дополнение к этому здесь киевлян и гостей столицы ждет резиденция Санта Клауса, интерактивная хоккейная фотозона", – поделился интересными деталями соорганизатор праздников на Подоле Максим Карпий.

Этот праздничный городок будет занимать 10 000 квадратных метров. На них расположат фудзоны и ярмарочные домики с крафтовыми сувенирами. Иллюминация придаст локации сказочности, ведь все будет освещаться 20 000 фонарей.

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Уголок экстрима

Те же, кто любит активный отдых, в течение 17 – 20 декабря смогут посетить у Арки Дружбы народов зимний весталь Snigfest. Это соревнования для профессиональных сноубордистов и лыжников. Показательно, что проект стал победителем Общественного бюджета. Его реализуют уже в третий раз, но в этом году все будет по-новому – локацию увеличат, задекорируют особым образом и вплетут в нее вдохновение оперы.

Кроме того, с 19 декабря по 19 января на панорамной площадке возле Арки дружбы народов можно будет полюбоваться елкой, которую видно с пешеходного моста, и выпить глинтвейна в уютном теплом лаунж-зоне со столиками.

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