Вулиці й магазини Києва, за який тривають жорсткі бої: фото та відео міста

1 березня 2022 , 10:51
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Росіяни намагаються атакувати та захопити столицю України – Київ. Місто вже шостий день живе у стані війни.

У Києві проблеми з видачею готівки, а також працюють не всі аптеки. Проте киянам та жителям столиці надають гуманітарну допомогу.

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Захисники територіальної оборони знешкоджують диверсійно-розвідувальні групи окупантів, адже столиця перебуває під постійною загрозою.

Київ 1 березня: дивіться відео


У Києві тривожно / Фото Катерини Гаценко, 24 канал


На вулицях майже немає людей / Фото Катерини Гаценко, 24 канал


Кияни шостий день живуть у війні / Фото Катерини Гаценко, 24 канал


Люди отримують гуманітарну допомогу / Фото Катерини Гаценко, 24 канал


Що відбувається у магазинах столиці / 


З полиць магазинів прибрали алкогольні напої, оскільки з 1 березня в Києві діє тимчасовий "сухий закон" / Фото Катерини Гаценко, 24 канал


Люди мають проблеми з придбанням товарів / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Що відбувається у Києві: дивіться відео


Залишки на полицях / Фото Катерини Гаценко, 24 канал


Місце, де мали бути фрукти / Фото Катерини Гаценко, 24 канал


У місті працюють не всі аптеки / Фото Катерини Гаценко, 24 канал


Ще одна зачинена аптека / Фото Катерини Гаценко, 24 канал


Попередження у супермаркеті / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Ситуація у столиці напружена: дивіться відео

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Автор: Марія Масюк, Катерина Гаценко