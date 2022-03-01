Міські служби зараз обладнують захисні споруди на в'їздах у столицю. Про це повідомили у КМДА 1 березня.

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Ніч проти 1 березня у столиці та на підступах до міста минула спокійно, відбулося кілька сутичок бійців тероборони з диверсантами,

– мовиться в повідомленні.

До слова, у столиці міські служби працюють у звичному режимі. Постачають світло, тепло та воду. Лікарні працюють у посиленому режимі та забезпечені всім необхідним.

Текст публікації КМДА:

Міські служби наразі обладнують захисні споруди на в'їздах у столицю. Міська інфраструктура працює, подається світло, тепло та вода. Лікарні працюють у посиленому режимі та забезпечені всім необхідним.



Із 08:00 ранку на маршрути вийшов наземний транспорт. Працюватимуть ті маршрути, де можливо забезпечити перевезення.



Відсьогодні заборонено продаж алкогольних напоїв. Вони мають бути прибрані з полиць магазинів.



Нагадуємо, що водії мають уникати смуги громадського транспорту, щоб забезпечити пересування військової техніки, машин «швидкої» та спеціальних служб. Особливо це стосується мостових переходів, які відкриті (Північний та Південний).



У Києві також працює гуманітарний штаб. Він накопичує продукти та товари першої необхідності. Усіх небайдужих закликають долучатися до цієї роботи. Потрібно перевозити, допомагати у фасуванні та завантаженні продуктів. Тримаймося! Разом переможемо.



Міська влада закликає киян не виходити з домівок та не пересуватися містом без нагальної потреби. Допомагати близьким, особливо людям похилого віку.



Місто живе в нових умовах – умовах воєнного стану і загрози. Закликаємо киян бути пильними! Про підозрілих людей, мародерів, одразу повідомляти правоохоронців та військових!

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