Городские службы сейчас оборудуют защитные сооружения на въездах в столицу. Об этом сообщили в КГГА 1 марта.

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Ночь на 1 марта в столице и на подступах к городу прошла спокойно, произошло несколько столкновений бойцов теробороны с диверсантами,

– говорится в сообщении.

К слову, в столице городские службы работают в обычном режиме. Поставляют свет, тепло и воду. Больницы работают в усиленном режиме и обеспечены всем необходимым.

Текст публикации КГГА:

Городские службы сейчас оборудуют защитные сооружения на въездах в столицу. Городская инфраструктура работает, подается свет, тепло и вода. Больницы работают в усиленном режиме и обеспечены всем необходимым.

С 08:00 утра на маршруты вышел наземный транспорт. Будут работать те маршруты, где возможно обеспечить перевозку.

С сегодняшнего дня запрещена продажа алкогольных напитков. Они должны быть убраны с полок магазинов.

Напоминаем, что водители должны избегать полосы общественного транспорта, чтобы обеспечить передвижение военной техники, машин скорой помощи и специальных служб. Особенно это касается мостовых переходов, которые открыты (Северный и Южный).

В Киеве также работает гуманитарный штаб. Он накапливает продукты и товары первой необходимости. Всех неравнодушных призывают приобщаться к этой работе. Нужно перевозить, помогать в фасовке и загрузке продуктов. Держимся! Вместе победим.

Городская власть призывает киевлян не выходить из домов и не передвигаться по городу без необходимости. Помогать близким, особенно старикам.

Город живет в новых условиях – условиях военного положения и угрозы. Призываем киевлян быть бдительными! О подозрительных людях, мародерах, сразу сообщать правоохранителям и военным!

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