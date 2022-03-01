Пока наши военные, добровольцы и просто неравнодушные граждане отражают атаки врага, каждый тоже может внести лепту в защиту нашей страны. Напомним, что для этого должен делать каждый, у кого есть такая возможность.

К теме Оккупантам вместо оборудования лучше ставить свечи, – СБУ развенчала очередной миф Кремля

В СБУ отмечают, что для каждого гражданского задачи остаются неизменными. Отдельно:

помогайте нашим защитникам всем, чем можете

готовьте коктейли Молотова и делайте все, чтобы усложнить передвижение врага

фиксируйте движение вражеских войск и присылайте информацию через официальный чат-бот @stop_russian_war_bot

не верьте фейкам и распространяйте только подтвержденную информацию

ведите информационную борьбу в интернете.

Отдельно в СБУ обратились к юным украинцам и украинкам. Они тоже могут помочь. Для этого необходимо отправлять жалобы на антиукраинские каналы на YouTube и Telegram.

Рассказывайте в соцсетях своим российским сверстникам правду о войне, публикуйте фото и видео. Сегодня враг запускает свои пропагандистские кампании даже в TikTok, и мы должны им противодействовать,

– призывают в СБУ.

В ведомстве отмечают, что вклад каждого украинца в нашу общую победу над оккупантом чрезвычайно важен.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!