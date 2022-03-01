Поки наші військові, добровольці та просто небайдужі громадяни відбивають атаки ворога, кожен теж може внести лепту у захист нашої країни. Нагадаємо, що для цього повинен робити кожен, у кого є така можливість.

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У СБУ наголошують на тому, що для кожного цивільного завдання залишаються незмінними. Зокрема:

допомагайте нашим захисникам всім, чим можете

готуйте коктейлі Молотова та робіть усе, аби ускладнити пересування ворога

фіксуйте рух ворожих військ і надсилайте інформацію через офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot

не вірте фейкам і поширюйте лише підтверджену інформацію

ведіть інформаційну боротьбу в інтернеті.

Окремо в СБУ звернулися до юних українців та українок. Вони теж можуть допомогти. Для цього необхідно надсилати скарги на антиукраїнські канали на YouTube та Telegram.

Розповідайте у соцмережах своїм російським одноліткам правду про війну, публікуйте фото та відео. Сьогодні ворог запускає свої пропагандистські кампанії навіть у TikTok, і ми повинні їм протидіяти,

– закликають у СБУ.

У відомстві наголошують, що внесок кожного українця у нашу спільну перемогу над окупантом надзвичайно важливий.

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