Поки наші військові, добровольці та просто небайдужі громадяни відбивають атаки ворога, кожен теж може внести лепту у захист нашої країни. Нагадаємо, що для цього повинен робити кожен, у кого є така можливість.
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У СБУ наголошують на тому, що для кожного цивільного завдання залишаються незмінними. Зокрема:
- допомагайте нашим захисникам всім, чим можете
- готуйте коктейлі Молотова та робіть усе, аби ускладнити пересування ворога
- фіксуйте рух ворожих військ і надсилайте інформацію через офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot
- не вірте фейкам і поширюйте лише підтверджену інформацію
- ведіть інформаційну боротьбу в інтернеті.
Окремо в СБУ звернулися до юних українців та українок. Вони теж можуть допомогти. Для цього необхідно надсилати скарги на антиукраїнські канали на YouTube та Telegram.
Розповідайте у соцмережах своїм російським одноліткам правду про війну, публікуйте фото та відео. Сьогодні ворог запускає свої пропагандистські кампанії навіть у TikTok, і ми повинні їм протидіяти,
– закликають у СБУ.
У відомстві наголошують, що внесок кожного українця у нашу спільну перемогу над окупантом надзвичайно важливий.
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