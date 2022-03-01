У Києві проблеми з видачею готівки, а також працюють не всі аптеки. Проте киянам та жителям столиці надають гуманітарну допомогу.
До теми Сутички тероборони з диверсантами: у КМДА розповіли, як минула ніч у столиці
Захисники територіальної оборони знешкоджують диверсійно-розвідувальні групи окупантів, адже столиця перебуває під постійною загрозою.
Київ 1 березня: дивіться відео
У Києві тривожно / Фото Катерини Гаценко, 24 канал
На вулицях майже немає людей / Фото Катерини Гаценко, 24 канал
Кияни шостий день живуть у війні / Фото Катерини Гаценко, 24 канал
Люди отримують гуманітарну допомогу / Фото Катерини Гаценко, 24 канал
Що відбувається у магазинах столиці /
З полиць магазинів прибрали алкогольні напої, оскільки з 1 березня в Києві діє тимчасовий "сухий закон" / Фото Катерини Гаценко, 24 канал
Люди мають проблеми з придбанням товарів / Фото Катерини Гаценко, 24 канал
Що відбувається у Києві: дивіться відео
Залишки на полицях / Фото Катерини Гаценко, 24 канал
Місце, де мали бути фрукти / Фото Катерини Гаценко, 24 канал
У місті працюють не всі аптеки / Фото Катерини Гаценко, 24 канал
Ще одна зачинена аптека / Фото Катерини Гаценко, 24 канал
Попередження у супермаркеті / Фото Катерини Гаценко, 24 канал
Ситуація у столиці напружена: дивіться відео
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