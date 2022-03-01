В Киеве проблемы с выдачей наличных и работают не все аптеки. Однако киевлянам и жителям столиці оказывают гуманитарную помощь.

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Защитники территориальной обороны обезвреживают диверсионно-разведывательные группы оккупантов, так как столица находится под постоянной угрозой.

Киев 1 марта: смотрите видео

Київ, війна
В Киеве тревожно / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Київ, війна
На улицах почти нет людей / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

київ, війна
Киевляне шестой день живут в войне / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

київ, війна
Люди получают гуманитарную помощь / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

магазин у києві, війна
Что происходит в магазинах столицы / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

магазин у києві, війна
Люди раскупили алкоголь / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

магазин у Києві, війна
У людей есть проблемы с приобретением товаров / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Что происходит в Киеве: смотрите видео

війна, київ, магазин
Остатки на полках / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

київ, війна, магазин
Место, где должны были быть фрукты / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал


Не все аптеки в городе работают / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал


Еще одна закрытая аптека / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал


Предупреждение в супермаркете / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Ситуация в столице напряженная: смотрите видео

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