Вулиці у центрі Києві перекриють: перелік
Джерело:Патрульна поліція Києва
У Києві 14 жовтня перекриють частину вулиць у центрі. Там відбуватимуться заходи до Дня захисників та захисниць України
На вулицях організують Марш захисників. Тому рух центром Києва буде обмежено з 13:30 до 18:30.
Важливо Ціна мирного неба – історії 8 років війни, що ожили в текстах 24 каналу
Перелік вулиць
- Володимирська (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка);
- бульвар Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик);
- Михайлівська;
- Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівської до вулиці Банкової);
- Банкова (від вулиці Героїв Небесної Сотні);
- ділянки прилеглих вулиць.
Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.
Перекриті вулиці Києва / Фото патрульної поліції
Марш захисників у Києві: що відомо
До Дня захисників у Києві пройде масштабний Марш захисників. Там має бути близько 10 тисяч учасників. Вони йтимуть від парку Шевченка через Хрещатик до Майдану Незалежності.
Також з 11:30 до 17:00 триватиме марш на честь героїв УПА, а з 09:00 до 13:00 – щорічний велопробіг від Михайлівської площі до "Батьківщини-матері".