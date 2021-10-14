На вулицях організують Марш захисників. Тому рух центром Києва буде обмежено з 13:30 до 18:30.

Важливо Ціна мирного неба – історії 8 років війни, що ожили в текстах 24 каналу

Перелік вулиць

Володимирська (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка);

бульвар Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик);

Михайлівська;

Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівської до вулиці Банкової);

Банкова (від вулиці Героїв Небесної Сотні);

ділянки прилеглих вулиць.

Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.



Перекриті вулиці Києва / Фото патрульної поліції

Марш захисників у Києві: що відомо

До Дня захисників у Києві пройде масштабний Марш захисників. Там має бути близько 10 тисяч учасників. Вони йтимуть від парку Шевченка через Хрещатик до Майдану Незалежності.

Також з 11:30 до 17:00 триватиме марш на честь героїв УПА, а з 09:00 до 13:00 – щорічний велопробіг від Михайлівської площі до "Батьківщини-матері".