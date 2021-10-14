На улицах организуют Марш защитников. Поэтому движение по центру Киева будет ограничено с 13:30 до 18:30.
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Перечень улиц
- Владимирская (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко);
- бульвар Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик);
- Михайловская;
- Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой);
- Банковая (от улицы Героев Небесной Сотни);
- участки прилегающих улиц.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.
Перекрытые улицы Киева / Фото Патрульной полиции
Марш защитников в Киеве: что известно
Ко Дню защитников в Киеве пройдет масштабный Марш защитников. Там должно быть около 10 тысяч участников. Они будут идти от парка Шевченко через Крещатик на Майдан Независимости.
Также с 11:30 до 17:00 состоится марш в честь героев УПА, а с 09:00 до 13:00 – ежегодный велопробег от Михайловской площади до "Родины-матери".