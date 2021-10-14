На улицах организуют Марш защитников. Поэтому движение по центру Киева будет ограничено с 13:30 до 18:30.

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Перечень улиц

Владимирская (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко);

бульвар Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик);

Михайловская;

Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой);

Банковая (от улицы Героев Небесной Сотни);

участки прилегающих улиц.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.



Перекрытые улицы Киева / Фото Патрульной полиции

Марш защитников в Киеве: что известно

Ко Дню защитников в Киеве пройдет масштабный Марш защитников. Там должно быть около 10 тысяч участников. Они будут идти от парка Шевченко через Крещатик на Майдан Независимости.

Также с 11:30 до 17:00 состоится марш в честь героев УПА, а с 09:00 до 13:00 – ежегодный велопробег от Михайловской площади до "Родины-матери".