Київські ТРЦ змінили правила роботи: як вони працюватимуть під час тривоги

На тлі ракетного удару по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці деякі торгові центри столиці працюватимуть за новими правилами. Передовсім, нововведення стосуються роботи в умовах повітряної тривоги.

Так, деякі ТРЦ будуть зачинятися, а відвідувачів й персонал закликатимуть евакуюватися. Рішення покликане зберегти життя та здоров'я людей. Про це інформує 24 канал.

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Які ТРЦ змінили правила роботи

Respublika Park

Адміністрація ТРЦ Respublika Park повідомила, що під час повітряної тривоги не працюватиме на вхід.

Шановні відвідувачі, під час повітряної тривоги просимо персонал та відвідувачів терміново слідувати в укриття цивільного захисту,

– йдеться у заяві.

Додається, що найближче бомбосховище розташоване на станції метро "Теремки".

Lavina Mall

Своєю чергою, у Lavina Mall звернулися до відвідувачів з проханням відповідально ставитися до власної безпеки та не нехтувати повітряними тривогами. За офіційними даними КМДА, найближче укриття можна знайти за адресою вулиця Синьоозерна, 6.

Перечекайте ймовірну загрозу, а після відбою — чекаємо вас знову в Lavina,

– мовиться у повідомленні.

Rivermall

Зауважимо, торговий центр Rivermall повідомив, що не працюватиме в умовах загрози ще 16 травня.

Під час повітряної тривоги магазини зачиняються. Відвідувачі ТРЦ та співробітники повинні спуститися до тимчасового укриття на -2й рівень паркінгу,

– зазначається на сторінці ТРЦ у фейсбук.

Сигнал повітряної тривоги свідчить про можливу атаку ворога – це може врятувати життя. Тож у разі увімкнення сирени працівники та відвідувачі ТРЦ повинні перейти в укриття. Керівництво зобов'язане припинити діяльність закладу і відновити її лише після відбою.

Нагадаємо, поліція проведе ретельні перевірки усіх київських ТРЦ щодо дотримання евакуації під час повітряної тривоги. За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника, є чіткі правила, яких потрібно дотримуватися. На порушників будуть впливати різними методами, зокрема – адміністративними.

Удар по ТРЦ "Амстор": коротко

Росіяни завдали ракетного удару по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці 27 червня. Наразі відомо про: 18 загиблих, 7 останків тіл, які мають ідентифікувати за допомогою ДНК-тесту, 25 постраждалих та 21 людину, яка вважається безвісти зниклою. На жаль, кількість жертв не є остаточною.

Виявилося, що під час повітряної тривоги торгово-розважальний центр працював. У Полтавській області була оголошена повітряна тривога, однак керівництво ТРЦ проігнорувало її та продовжило роботу закладу.

На думку ведучої 24 каналу Катерини соляр, удар росіян по ТРЦ – це вже не війна, а тероризм. Крім того, цей жахливий воєнний злочин країни-агресорки може розглянути Міжнародний суд у Гаазі.

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