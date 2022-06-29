Ба більше, після ракетних ударів по ТРЦ у Кременчуці та СТО у Дніпрі, те, що відбувається, вже зовсім не схоже на війну. Про це на стрімі 24 каналу сказала ведуча Катерина Соляр.

Теж цікаво Зеленський різко відреагував на вшанування Росією пам'яті вбитих українців під час Радбезу ООН

Це не війна. Війна може йти на передовій, на лінії зіткнення. Я можу зрозуміти східні райони, навіть Харків та Миколаїв. Але у Кременчуці та Дніпрі, де немає жодних бойових дій, гатити ракетами по звичайних торгових центрах та СТО – це теракти, які Росія вчиняє на території України, вбиваючи мирних жителів,

– висловилася Катерина Соляр.

Росію хочуть визнати державою-спонсором тероризму

На думку ведучої, Росія є не просто державою, яка спонсорує тероризм. "Це країна-терорист. І я навіть не знаю, хто гірший – Усама Бен Ладен чи Путін", – додала вона.

Ракетні удари по Дніпру та Кременчуку: коротко

Це вже не війна! Соляр емоційна відреагувала на масові теракти росіян в Україні: дивіться відео