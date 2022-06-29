Володимир Зеленський різко відреагував на це під час вечірнього звернення до українців, повідомляє 24 канал. Український лідер розповів, що, перш ніж встати, члени російської делегації озирнулись на усіх присутніх у залі Радбезу.

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Члени російської делегації озирнулись на усіх присутніх в залі Радбезу і теж вирішили встати – просто щоб не виглядати вбивцями відверто. Але всі знають, що це саме російський терор, саме російська держава вбиває ні в чому не винних людей на цій війні,

– заявив Зеленський.

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