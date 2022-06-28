Перевірка київських торгових центрів

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає 24 канал. За його словами, ці правила існують давно і їх потрібно дотримуватись.

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Більше нічого вигадувати не потрібно. Звісно, перевірки проводитимуться поліцією. Що буде, якщо хтось не дотримується? Є відповідальні люди, які перевіряють, знають методи впливу, адміністративні тощо,

– сказав Поворозник.

Обстріл торгового центру в Кременчуці: що відомо

Як повідомлялось в новинах раніше, 27 червня російські загарбники вдарили двома ракетами Х-22 у торговий центр "Амстор" в Кременчуці. В будівлі перебували до 1000 людей, після сирени не всім вдалося залишити ТРЦ.

Одразу після влучання спалахнула масштабна пожежа, вогонь охопив всю будівлю. Рятувальники повідомляли, що їм довелося гасити пожежу на площі в понад 10 000 квадратних метрів.

За останніми даними, внаслідок цього російського обстрілу загинуло 20 осіб, 40 людей вважаються зниклими безвісти, тому кількість жертв може зрости.

До теми – який вигляд має ТРЦ "Амстор" у Кременчуку після пожежі: дивіться відео