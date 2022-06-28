Перевірка київських торгових центрів
Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає 24 канал. За його словами, ці правила існують давно і їх потрібно дотримуватись.
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Більше нічого вигадувати не потрібно. Звісно, перевірки проводитимуться поліцією. Що буде, якщо хтось не дотримується? Є відповідальні люди, які перевіряють, знають методи впливу, адміністративні тощо,
– сказав Поворозник.
Обстріл торгового центру в Кременчуці: що відомо
- Як повідомлялось в новинах раніше, 27 червня російські загарбники вдарили двома ракетами Х-22 у торговий центр "Амстор" в Кременчуці. В будівлі перебували до 1000 людей, після сирени не всім вдалося залишити ТРЦ.
- Одразу після влучання спалахнула масштабна пожежа, вогонь охопив всю будівлю. Рятувальники повідомляли, що їм довелося гасити пожежу на площі в понад 10 000 квадратних метрів.
- За останніми даними, внаслідок цього російського обстрілу загинуло 20 осіб, 40 людей вважаються зниклими безвісти, тому кількість жертв може зрости.
До теми – який вигляд має ТРЦ "Амстор" у Кременчуку після пожежі: дивіться відео