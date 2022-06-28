Проверка киевских торговых центров
Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает 24 канал. По его словам, эти правила существуют давно и их нужно соблюдать.
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Больше ничего придумывать не нужно. Конечно, проверки будут проводиться полицией. Что будет, если кто-нибудь не придерживается? Есть ответственные люди, которые проверяют, знают методы воздействия, административные и т.д.
– сказал Поворозник.
Обстрел торгового центра в Кременчуге: что известно
- Как сообщалось в новостях ранее , 27 июня российские захватчики ударили двумя ракетами Х-22 в торговый центр "Амстор" в Кременчуге. В здании находилось до 1000 человек, после сирены не всем удалось покинуть ТРЦ.
- Сразу после попадания вспыхнул масштабный пожар, огонь охватил все здание. Спасатели сообщали, что им пришлось тушить пожар на площади более 10 000 квадратных метров.
- По последним данным , в результате этого российского обстрела погибли 20 человек, 40 человек считаются пропавшими без вести, поэтому количество жертв может возрасти.