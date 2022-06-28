Проверка киевских торговых центров

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает 24 канал. По его словам, эти правила существуют давно и их нужно соблюдать.

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Больше ничего придумывать не нужно. Конечно, проверки будут проводиться полицией. Что будет, если кто-нибудь не придерживается? Есть ответственные люди, которые проверяют, знают методы воздействия, административные и т.д.

– сказал Поворозник.

Обстрел торгового центра в Кременчуге: что известно

Как сообщалось в новостях ранее , 27 июня российские захватчики ударили двумя ракетами Х-22 в торговый центр "Амстор" в Кременчуге. В здании находилось до 1000 человек, после сирены не всем удалось покинуть ТРЦ.

Сразу после попадания вспыхнул масштабный пожар, огонь охватил все здание. Спасатели сообщали, что им пришлось тушить пожар на площади более 10 000 квадратных метров.

По последним данным , в результате этого российского обстрела погибли 20 человек, 40 человек считаются пропавшими без вести, поэтому количество жертв может возрасти.

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