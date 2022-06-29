Всі знають правду

Не розумію, на кого розрахована ця брехня. ТРЦ знаходився не у віддаленому селі, а у 200-тисячному місті, де всі чудово знали, що він працював.

Читайте Путін хоче свіжого м'яса: у "другій армії світу" справи зовсім кепські

Де у зниклих, загиблих та поранених є рідні та близькі. Де працюють іноземні спостерігачі, журналісти з усього світу?

Що будуть говорити ці збожеволілі від крові людожери, коли буде опубліковано список загиблих, з конкретними іменами та прізвищами. Коли почнуть ховати людей, убитих російською ракетою? Що все підлаштовано? Що цих людей ніколи не було?

Росія вдарила по ТРЦ у Кременчуці / Фото ДСНС

Важливо Заява Росії – це той самий стукіт з-під дна

Росією управляє худоба

Яка ж феноменально тупа та жорстока худоба керує Росією. Це якась нова порода людей (нелюдей), яка заслуговує на окрему назву. Просто незбагненно, що таке може відбуватися насправді, а не в якійсь страшній антиутопії.

За темою – Опубліковано момент попадання ракети до ТЦ "Амстор" у Кременчуці: дивіться відео