Все знают правду

Не понимаю, на кого рассчитана эта ложь. ТРЦ находился не в отдаленном селе, а в 200-тысячном городе, где все прекрасно знали, что он работал.

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Где у пропавших, погибших и раненых есть родные и близкие. Где работают иностранные наблюдатели, журналисты со всего мира.

Что будут говорить эти обезумевшие от крови людоеды, когда будет опубликован список погибших, с конкретными именами и фамилиями. Когда начнут хоронить людей, убитых российской ракетой? Что все подстроено? Что этих людей никогда не было?

Россия ударила по ТРЦ в Кременчуге / Фото ГСЧС

Важно Заявление России – это тот самый стук из-под дна

Россией управляют скоты

Какие же феноменально тупые и жестокие скоты управляют Россией. Это какая-то новая порода людей (нелюдей), которая заслуживает отдельного названия. Просто непостижимо, что такое может происходить на самом деле, а не в какой-нибудь страшной антиутопии.

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