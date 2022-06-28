Вчорашні обвинувачення України в інсценуванні удару по торговому центру у Кременчуці – це той самий стукіт з-під дна.
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Ні совісті, ні честі
Путін, звичайно, головне х*йло Росії, але занадто багато в Росії таких же путіних, тільки менших за рангом. Країна колективного путіна, що переміг.
Ні совісті, ні честі, ні елементарних понять про гуманність, законність і загальнолюдські правила, які є навіть під час війни.
Тільки брехня, цинізм та жорстокість.
У Росії надто багато "путіних" / Фото Getty Images
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Росія в Раді безпеки ООН
Поки РФ існує у своєму нинішньому вигляді, не буде на планеті ні миру, ні спокою.
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