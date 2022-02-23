Який вигляд має ВДНГ без павільйону "Куражу": фото руїн

На території Національного експоцентру повністю знесли павільйон №19, де відбувався благодійний фестиваль "Кураж". На його місці працює будівельна техніка.

Блогер Сергій Мухлинін опублікував відео. На ньому видно, що біля руїн вже стоять будівельні будки для зведення нової споруди – університету Президента.

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Розгрібають сміття

Наразі від павільйону №19 залишилася тільки опора й купи сміття, яке розгрібали будівельні машини. Також територію навколо прибирали люди. Автор відео зазначив, що крім самої споруди постраждали дерева, проте замість них мають висадити нові.

Місце, де був павільйон "Куражу": дивіться відео

Що відомо про руйнування павільйону "Куражу"