Який вигляд має ВДНГ без павільйону "Куражу": фото руїн
23 лютого 2022 , 09:58Читать новость на русском
Джерело:youtube Cергія Мухлиніна
На території Національного експоцентру повністю знесли павільйон №19, де відбувався благодійний фестиваль "Кураж". На його місці працює будівельна техніка.
Блогер Сергій Мухлинін опублікував відео. На ньому видно, що біля руїн вже стоять будівельні будки для зведення нової споруди – університету Президента.
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Розгрібають сміття
Наразі від павільйону №19 залишилася тільки опора й купи сміття, яке розгрібали будівельні машини. Також територію навколо прибирали люди. Автор відео зазначив, що крім самої споруди постраждали дерева, проте замість них мають висадити нові.
Місце, де був павільйон "Куражу": дивіться відео
Що відомо про руйнування павільйону "Куражу"
- Засновниця благодійного фестивалю "Кураж", який допомагає проєктам для дітей, Олена Гудкова на початку лютого повідомила, що павільйон, де відбувалася подія, зносять.
- За її словами, про руйнування будівлі, яку орендував фестиваль, ніхто не попереджав.
- На місці павільйону постане університет Президента. Керівництво ВДНГ повідомило, що будівництво навчальної споруди входить до їхньої концепції розвитку.
- Головний архітектор університету Президента Віталій Молочко сказав, що Міністерство культури погодило початок підготовчих робіт для будівництва.
- Проте заступниця голови Архітектурної Палати Національної спілки архітекторів України Анна Курій припустила, що павільйон таки можуть зносити незаконно.
- Особисто з'ясувати ситуацію із руйнуванням павільйону захотів Президент Володимир Зеленський. Він поспілкувався з Оленою Гудковою.