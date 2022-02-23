Блогер Сергей Мухлинин опубликовал видео. На нем видно, что возле руин уже стоят строительные будки для строительства нового сооружения – университета Президента.

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Разгребают мусор

Сейчас от павильона №19 осталась только опора и груды мусора, разгребаемые строительными машинами. Также территорию вокруг убирали люди. Автор видео отметил, что кроме самого сооружения пострадали деревья, однако вместо них должны высадить новые.

Место, где был павильон "Куража": смотрите видео

Что известно о разрушении павильона "Куража"