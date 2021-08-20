Ймовірність того, що Кличка усунуть з посади голови КМДА, сягає 90%, – ЗМІ

Розмови про ймовірне усунення Віталія Кличка з посади голови КМДА набирають обертів. 20 серпня відбудеться засідання РНБО, на якому можуть розглядати це питання.

Дуже ймовірно, що Кличка позбавлять посади у КМДА саме на цьому засіданні. Таку інформацію повідомили джерела з оточення президента Зеленського.

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"Після знесення чергової історичної будівлі (Садиба Барбана – 24 канал) у ніч проти 20 серпня це – цілком можливий сценарій, з 90% ймовірністю", – наголосив співрозмовник видання.

Ця садиба була унікальним зразком забудови другої половини XIX – XX століть. Забудовник під прикриттям тітушок привіз будівельну техніку й о 5 ранку зніс будівлю.

Рішення щодо Віталія Кличка можуть озвучити українцям вже 20 серпня, за підсумками засідання РНБО. Брифінг щодо його результатів стартує приблизно о 17:30.

Зауважимо, що згідно з чинним законодавством України, мер Києва за своїми посадовими обов'язками очолює виконавчий орган Київради — міську державну адміністрацію. Ще у грудні 2003 року Конституційний Суд роз'яснив, що міський голова – це головна посадова особа територіальної громади Києва й очолює КМДА. Тобто ці посади там визнали неподільними.

Кличка запрошували на засідання РНБО

Міський голова Києва повідомив, що його запрошували відвідати засідання Ради нацбезпеки та оборони. Втім, він відмовився, адже зателефонували щодо цього надто пізно. Політик вже вирушив у робочу поїздку на Чернігівщину.

Спікер парламенту Дмитро Разумков зауважив, що питання усунення Кличка наразі немає у порядку денному засідання. Втім, водночас він не виключає, що воно може там з'явитися.