За понад 2 місяці вторгнення у Києві поранено 435 мирних жителів: понад 100 загинули

29 квітня 2022 , 22:37
Читать новость на русском

Джерело:

КМДА

Російські окупанти продовжують бомбардувати українські міста, зокрема Київ. Від початку війни у столиці загинули понад 100 людей.

Зокрема, загарбники обстріляли Київ 28 квітня. У той день в столиці перебували генсек ООН Антоніу Гутерреш та прем'єр Болгарії Кирило Петков.

До теми Ракетний обстріл Києва: поліція затримала двох ймовірних коригувальників

У Києві внаслідок ворожих обстрілів постраждали 435 людей

У КМДА розповіли, що столиця досі долає наслідки ворожого обстрілу, який трапився 28 квітня. Ракета окупантів влучила у житловий будинок у Шевченківському районі.

За попередньою інформацією, вдалося врятувати 5 людей, 10 – постраждали, а 1 – загинула. На місці події працювали рятувальники та комунальні служби.

Загалом від початку війни внаслідок ворожих обстрілів постраждали 435 мирних жителів. Понад 100 людей загинули, серед них – 4 дитини.

Дивіться фото наслідків обстрілу Києва / Фото КМДА

 

Обстріл Києва під час візиту генсека ООН: коротко

  • У Київ 27 квітня прибув генсек ООН Антоніу Гутерреш. Наступного дня він відвідав Бородянку та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
  • Під час його візиту російські загарбники обстріляли Київ. Ворожа ракета влучила у 25-поверхівку в Шевченківському районі столиці. Вона частково зруйнувала будівлю, а після цього розпочалася пожежа.
  • Рятувальники повідомили про 10 постраждалих, 4 з яких госпіталізували.
  • Вранці 29 квітня у будинку знайшли тіло загиблої. Нею виявилася журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич.
  • Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив на цинізмі росіян – ще 26 квітня генсек ООН спілкувався за довгим столом у Кремлі з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним, а через 2 дні вибухи пролунали у кілометрі від нього.
  • За словами Зеленського, цей обстріл багато що говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій. Її керівництво намагається принизити ООН і все, що Організація уособлює. Тож ця ситуація вимагає потужної реакції.
  • Своєю чергою, Гутерреш заявив, що був шокованим бомбардування Києва під час свого візиту.

Варто подивитися – удар по Києву під час візиту генсека ООН: у ЄС шоковані

 

Автор: Ольга Котів