Залунають сирени, оголосять по радіо: у КМДА порадили мати "тривожну валізу" на випадок війни

Заступник мера Кличка Андрій Крищенко розповів про підготовку до найгіршого сценарію на тлі інформації про загрозу повномасштабного вторгнення Росії. Чиновник радить киянам мати "тривожну валізу".

За словами Андрія Крищенка, Київ, як і вся Україна, має бути готовим до повномасштабної російської агресії. Про це заступник Віталія Кличка заявив в інтерв'ю.

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Як кияни дізнаються про загрозу

Андрій Крищенко заявив, що програма "Захисник Києва" уже готова і скоро її проголосують у міській раді. Крім того, заступник голови КМДА заявив, що з 1 січня в столиці створюватимуть підрозділи територіальної оборони.

Для тих, хто не може долучитися до територіальної оборони, Крищенко радить бути напоготові та мати "тривожні валізи". За його словами, вона може й не знадобиться, однак потрібно бути готовими.

Бажано завжди мати набір речей – так звану "тривожну валізу", яку можна швидко взяти із собою. В першу чергу, це – документи, медикаменти на всіх членів сім’ї, зручний одяг по сезону, запас продуктів на добу – дві. Бажано отримати якісь навички першої медичної допомоги: не обов’язково курси проходити, зараз багато роликів на цю тему в інтернеті,

– заявив Крищенко.

Також заступник Кличка розповів, що у випадку військової загрози, киян повідомлять сиренами та через радіо. Якщо мобільний зв'язок працюватиме – надійдуть сповіщення на телефон. Крім того, міська влада пропрацьовує плани евакуації.

Підготовка столиці до можливої військової загрози

З осені 2021 року в західних ЗМІ поширювали інформацію про загрозу вторгнення Росії уже на початку 2022 року. Пізніше її підтвердили і в українській розвідці.

Через це в Україні почали підготовку до найгіршого сценарію. Зокрема у Києві провели перевірку бомбосховищ.

За словами Андрія Крищенка, майже всі бомбосховища збудовані в радянські часи на великих підприємствах.

Міська влада Києва приводить бомбосховища до ладу.

Також серед киян ведуть роз'яснювальну роботу щодо того, як поводитися у випадку загрози військового вторгнення до столиці.

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