Вибух на Позняках: завершили досудове розслідування трагедії

Прокуратура Києва 9 серпня завершила досудове розслідування вибуху в багатоквартирному будинку на Позняках. Трагедія трапилася 21 червня 2020 року.

У матеріалах справи фігурують 5 службових осіб Київгазу. Їм повідомили про завершення слідства та надали для ознайомлення матеріали провадження.

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У чому їх підозрюють

Чоловікам 26 квітня оголосили підозру за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. За даними слідчих, саме вони винні в тому, що в будинку на Позняках вибухнув газ.

Проте одній людині про підозру оголосили заочно. За даними правоохоронців, чоловік ще в серпні 2020 року втік до окупованої території та відтоді перебуває на Луганщині.

Кого підозрюють:

перший заступник голови правління Київгаз;

начальник служби охорони праці;

троє головних інженерів Управлінь експлуатації газового господарства.

Як їх можуть покарати

У суді чоловіка можуть обрати різне покарання. Стаття за таке порушення передбачає до 5 років умовного ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи на строк до 3 років. А максимальне покарання за їхньою статтею – 8 років в'язниці.

Коротко про вибух на Позняках у Києві

Трагедія трапилася близько 10 ранку в неділю.

Вибух пошкодив квартири, які були від 5 по 8 поверх.

Внаслідок цього загинули 5 людей.

Ймовірною причиною вибуху спершу вважали витік газу.

Незадовго до трагедії в жителів дому забирали на повірку їхні лічильники та встановлювали тимчасові шланги.

Більше про цю трагедію – за посиланням.