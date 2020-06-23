21 червня стався вибух у київській багатоповерхівці, жертвами якого стали 5 людей, понад 20 постраждали. Попередньо, однією з причин трагедії став вибух газоповітряної суміші. Подібні інциденти неодноразово ставалися в Україні й раніше. Чому висновків досі не було зроблено і хто повинен відповідати цього разу?

"Прогалина" у законі: хто відповідатиме за трагедію на Позняках?

У цій ситуації винних знайти складно і малоймовірно, що це станеться. Як пояснила у коментарі сайту 24 каналу координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі ОПОРА Тетяна Бойко, тут є два аспекти, відповідальність за які зараз фактично розділена:

те, що стосується внутрішньобудинкових газових мереж;

те, що стосується газового обладнання в квартирі.

До 2016 року, за це все відповідав облгаз. Хоч вони і скаржилися, що у них немає відповідних витрат у тарифі на це, але принаймні були чітко зобов'язані відповідати за якість і за безпеку споживача фактично до його газової конфорки. Так само, як і давати дозволи щодо встановлення того чи іншого газового обладнання.

Однак пізніше цей наказ Мінрегіону втратив чинність і, наразі, фактично ми маємо такий правовий вакуум. Закони "Про ринок природного газу" і "Про житлово-комунальні послуги" говорять про те, що оператор ГРМ, у випадку вибуху на Позняках – Київгаз, не відповідає до кінця перед споживачем.

Тобто фактично він повинен здійснювати і технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, і перевіряти газове обладнання, яке є у споживача. Однак норми цього закону фактично не реалізовані.

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Сьогодні облгази фактично обслуговують мережі до входу в будинок, а все решта – проблеми його мешканців. Власники квартир повинні шукати організації, що будуть обслуговувати внутрішньобудинкові мережі, та домовлятися з тими, хто безпосередньо мінятиме газове обладнання.

Тобто, по суті, безпека людей залежить від них самих: кожен повинен організувати відповідні перевірки самостійно, при цьому наразі немає офіційно затвердженої частоти їх проведення і переліку робіт, які мають бути виконані.

І наразі, за словами експертки, якщо когось і призначать відповідального, то, де-юре, відповідального конкретно за недільну трагедію дуже важко буде знайти. Тому що це – законодавча "прогалина", у результаті якої виходить так, що перед споживачами не відповідає ніхто (зокрема і за діряві труби та неякісне обладнання).

Це питання – задавнене. Мережі дійсно зношуються, труби старіють і потребують так само, як і інше обладнання, поточного і капітального ремонту. Але, оскільки так довго це питання замовчувалося представниками Верховної Ради, Кабміну, та й облгазам було дещо все одно, то виходить так, що за газову безпеку не відповідав ніхто,

– пояснила Тетяна Бойко.

Крім того, є випадки, коли самі ж споживачі, за домовленістю з певною організацією (часто з тими ж представниками облгазів), незаконно роблять перепланування у квартирі. Ми не можемо стверджувати, що тут – саме цей випадок, однак в цілому по Україні таке спостерігається.



По факту відповідають за стан обладнання власники квартир / Фото pixabay

На думку експертки, доки у нас немає повноцінного ринку, потрібно зобов'язати облгази, як було колись, здійснювати обслуговування до кінцевої конфорки. І в цьому жодних новацій немає – просто потрібно реалізувати логіку норм чинних на сьогодні законів "Про житлово-комунальні послуги" і "Про ринок природного газу".

Однак важливо не просто виконувати норми закону, а міністерство повинне прийняти чіткий перелік, що повинно входити до цього ТО, робіт з обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Щоб люди чітко розуміли, що потрібно зробити, яку профілактику, для того, щоб мережа була у нормальному стані.

Взагалі я би хотіла, щоб про цю проблему зараз почали говорити всі. Щоб була зрозуміла ситуація, що зараз реально ніхто перед людьми не відповідає. Ніхто їм не забезпечує якісну послугу – так незрозуміло написана наша "нормативка",

– зазначила експертка.

Що могло стати причиною вибуху?

Експерти сходяться на думці, що трагедія, яка сталася на столичних Позняках, мало схожа на звичайне побутове недбальство.

Так, за словами Тетяни Бойко, поки ми не маємо результатів експертизи, розмови про ймовірні причини – це гадання на кавовій гущі, але можна стверджувати, що сила вибуху була надто велика і, швидше за все, тут було якесь втручання у внутрішньобудинкову систему – у саму трубу. Її могли пошкодити, що й спричинило вибух.

Експерт з питань ЖКГ Олександр Сергієнко у коментарі сайту 24 каналу також зазначає: навряд чи конкретно у цьому випадку причиною вибуху стало несправне обладнання. Тому що, якщо десь і є погане ущільнення (погано закрутили газ), то відповідний запах з'являється, але немає такого сильного потоку газу, який би викликав створення цієї газо-повітряної хімії, яка вибухає.

Наразі припускають наступні причини:

дуже стара газова мережа у будинку;

хтось із мешканців робив переобладнання у своїй квартирі (переставляв трубу);

як розповідали мешканці, перед інцидентом до них приїжджав облгаз і замінював лічильники – якщо вони робили певні монтажні роботи на трубі, то могли пошкодити її.

Чи на часі відмовлятися від газу на користь електрики?

У низці пострадянських країн, де замінюють старі будинки-спадщину СРСР сучасними, таку практику уже практикують. Так само в українських містах є будинки, мешканці яких газ не використовують в принципі.

Запити щодо кількості будинків, підключених до газопостачання, у містах-мільйонниках сайт 24 каналу надіслав у відповідні служби. Поки що ж, разом із експертами, з'ясовуємо – чи варто робити такий перехід обов'язковим для всіх і, головне, чи є така можливість у сучасних реаліях.

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За словами Тетяни Бойко, тут варто дивитися по кожному випадку індивідуально. Однак загалом, на її переконання, це не є рішенням для України: електричне обладнання потребує збільшення навантаження на електромережі, а останні – у тому стані, в якому перебувають сьогодні – не розраховані навіть на той обсяг електричних приладів, які є зараз у людей.

Більшість будинків були побудовані ще за часів, коли не було тих же мультиварок, мікрохвильовок і так далі. Тому, якщо всі перейдуть на електричні прилади, доведеться переукладати ці мережі і збільшувати їх потужність. Це – додаткові витрати. Проте це не лише економічне питання, а й питання спроможності електроенергетичної системи взагалі,

– пояснила експертка.

Олександр Сергієнко також зазначає, що наразі масовий перехід робити не варто: "У місті прокладена мережа, до вашого будинку підвели її, розвели по будинку і вона може служити дуже довго – десятиліттями. Чи варто її зараз знищити, тобто забути про ті гроші, які у неї вклали, і перейти всім на електроопалення? Для того, щоб це зробити, треба побудувати нові трансформаторні підстанції, в будинках перекласти кабельні мережі – щоб вони витримали це навантаження".

Винятками можуть бути ті будинки, де газові мережі старі та в аварійному стані – потребують капітального ремонту. Тут уже потрібно рахувати, що обійдеться дешевше.

Як можна убезпечити себе від таких інцидентів і їх наслідків?

Існують газоаналізатори, які постійно сигналізують, чи є якісь проблеми з мережею. Вони відловлюють, чи немає витоку. Такий прилад коштує приблизно 700 гривень і, за словами Тетяни Бойко, бажано б купити його собі, на кілька квартир чи хоча б на під'їзд. Для того, щоб просто відслідковувати стан мережі.

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На думку Олександра Сергієнка, змушувати усіх мешканців багатоквартирних будинків встановлювати такі прилади не варто: "Потрібно видати нормативний документ, що експлуатація газової плити, за постановою Кабміну, можлива лише за наявності такого запобіжника. Якщо у вас плита не обладнана цим приладом – вам обріжуть газ. Можна і закон прийняти відповідний".

Звісно, перед цим людям необхідно дати час на встановлення таких запобіжників, доручити це відповідним органам, закласти в інвестиційну програму та провести широку роз'яснювальну кампанію. Витрати на це можуть включити в тарифи, однак сама їх вартість – невисока.



Як вберегтися від вибуху газу / Інфографіка 24 каналу

Якщо ж витік газу стався у ваших сусідів, яких, наприклад, немає вдома чи їх важко назвати відповідальними – викликайте аварійну службу (104), яка мусить приїхати і перевірити ситуацію.

Хоча насправді, за словами Олександра Сергієнка, здебільшого проблеми не у неблагополучних сім’ях, це – радше виключення:

"Більш типова картина: звичайна бабуся поставила суп на конфорку, згадала, що не купила цибулю і побігла в магазин. Поки вона бігала, супчик скипів, залив полум'я, газ пішов і – вибух. Саме так трапляється часто в містах – вибухають чи балони, чи квартири".



Правила використання газу / Інфографіка 104

Крім того, Тетяна Бойко рекомендує людям страхувати своє майно. Щоб, у подібних випадках, вони принаймні могли отримати фінансову компенсацію, яка б їм дозволила придбати нове житло чи якимось чином вирішити житлове питання. А не просто опинитися на вулиці чи у тимчасово наданому державою закладі.

Але, знову ж таки, за словами експертки, без системного вирішення питання здійснення технічного обслуговування, це все – просто реагування на ситуацію. Потрібно здійснювати ТО, робити поточний та капітальний ремонт цих мереж. А питання, хто цим має займатися, як і чиїм коштом – повинне бути врегульоване на рівні законодавства.



Наймасштабніші вибухи газу в Україні за останній час / Інфографіка 24 каналу