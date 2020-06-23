21 июня произошел взрыв в киевской многоэтажке, жертвами которого стали 5 человек, более 20 пострадали. Предварительно, одной из причин трагедии стал взрыв газовоздушной смеси. Подобные инциденты неоднократно происходили в Украине и раньше. Почему выводов не было сделано и кто должен отвечать на этот раз?

"Пробел" в законе: кто будет отвечать за трагедию на Позняках?

В этой ситуации виноватых найти сложно и маловероятно, что это произойдет. Как пояснила в комментарии сайту 24 канала координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети ОПОРА Татьяна Бойко, здесь есть два аспекта, ответственность за которые сейчас фактически разделена:

то, что касается внутридомовых газовых сетей;

то, что касается газового оборудования в квартире.

До 2016 года, за это все отвечал облгаз. Хоть они и жаловались, что у них нет соответствующих затрат в тарифе на это, но по крайней мере были четко обязаны отвечать за качество и за безопасность потребителя фактически до его газовой конфорки. Так же, как и давать разрешения по установлению того или иного газового оборудования.

Однако позже этот приказ Минрегиона утратил силу и, сейчас, фактически мы имеем такой правовой вакуум. Законы "О рынке природного газа" и "О жилищно-коммунальных услугах" говорят о том, что оператор ГРС, в случае взрыва на Позняках – Киевгаз, не отвечает до конца перед потребителем.

То есть фактически он должен осуществлять и техническое обслуживание внутридомовых сетей, и проверять газовое оборудование, которое есть у потребителя. Однако нормы этого закона фактически не реализованы.

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Сегодня облгазы фактически обслуживают сети до входа в дом, а все остальное – проблемы его жителей. Владельцы квартир должны искать организации, которые будут обслуживать внутридомовые сети, и договариваться с теми, кто непосредственно будет менять газовое оборудование.

То есть, по сути, безопасность людей зависит от них самих: каждый должен организовать соответствующие проверки самостоятельно, при этом на данный момент нет официально утвержденной частоты их проведения и списка работ, которые должны быть выполнены.

И сейчас, по словам эксперта, если кого и назначат ответственного, то, де-юре, ответственного конкретно за воскресную трагедию очень трудно будет найти. Потому что это – законодательный "пробел", в результате которого получается так, что перед потребителями не отвечает никто (в том числе и за дырявые трубы и некачественное оборудование).

Этот вопрос – просрочен. Сети действительно изнашиваются, трубы стареют и требуют так же, как и другое оборудование, текущего и капитального ремонта. Но, поскольку так долго этот вопрос замалчивался представителями Верховной Рады, Кабмина, и облгазам было несколько все равно, то получается так, что за газовую безопасность не отвечал никто,

– пояснила Татьяна Бойко.

Кроме того, есть случаи, когда сами же потребители, по договоренности с определенной организацией (часто с теми же представителями облгазов), незаконно делают перепланировку в квартире. Мы не можем утверждать, что здесь – именно этот случай, однако в целом по Украине такое наблюдается.



По факту отвечают за состояние оборудования владельцы квартир / Фото pixabay

По мнению эксперта, пока у нас нет полноценного рынка, нужно обязать облгазы, как было прежде, осуществлять обслуживание до конечной конфорки. И в этом никаких новаций нет – просто нужно реализовать логику норм действующих на сегодня законов "О жилищно-коммунальных услугах" и "О рынке природного газа".

Однако важно не просто выполнять нормы закона, а министерство должно принять четкий список, что должно входить в это ТО, работы по обслуживанию внутридомовых сетей. Чтобы люди четко понимали, что нужно сделать, какую профилактику, для того, чтобы сеть была в нормальном состоянии.

Вообще я бы хотела, чтобы об этой проблеме сейчас начали говорить все. Чтобы была понятна ситуация, что сейчас реально никто перед людьми не отвечает. Никто им не обеспечивает качественную услугу – так непонятно написана наша "нормативка",

– отметила эксперт.

Что могло стать причиной взрыва?

Эксперты сходятся во мнении, что трагедия, которая произошла на столичных Позняках, мало похожа на обычное бытовое разгильдяйство.

Так, по словам Татьяны Бойко, пока мы не имеем результатов экспертизы, разговоры о вероятных причинах – это гадание на кофейной гуще, но можно утверждать, что сила взрыва была слишком велика и, скорее всего, тут было какое-то вмешательство во внутридомовую систему – в саму трубу. Ее могли повредить, что и вызвало взрыв.

Эксперт по вопросам ЖКХ Александр Сергиенко в комментарии сайту 24 канала также отмечает: вряд ли конкретно в этом случае причиной взрыва стало неисправное оборудование. Потому что, если где-то и есть плохое уплотнение (плохо закрутили газ), то соответствующий запах появляется, но нет такого сильного потока газа, который бы вызвал создание этой газо-воздушной химии, которая взрывается.

Сейчас предполагают следующие причины:

очень старая газовая сеть в доме;

кто-то из жильцов делал переоборудование в своей квартире (переставлял трубу);

как рассказывали жители, перед инцидентом к ним приезжал облгаз и заменял счетчики – если они делали определенные монтажные работы на трубе, то могли повредить ее.

Актуально ли отказываться от газа в пользу электричества?

В ряде постсоветских стран, где заменяют старые дома-наследие СССР современными, такую практику уже применяют. Так же в украинских городах есть дома, жители которых газ не используют в принципе.

Запросы относительно количества домов, подключенных к газоснабжению, в городах-миллионниках сайт 24 канала направил в соответствующие службы. Пока же, вместе с экспертами выясняем – стоит ли делать такой переход обязательным для всех и, главное, есть ли такая возможность в современных реалиях.

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По словам Татьяны Бойко, здесь стоит смотреть по каждому случаю индивидуально. Однако в целом, по ее убеждению, это не является решением для Украины: электрическое оборудование требует увеличения нагрузки на электросети, а последние – в том состоянии, в котором находятся сегодня – не рассчитаны даже на тот объем электрических приборов, которые есть сейчас у людей.

Большинство домов были построены еще во времена, когда не было тех же мультиварок, микроволновок и так далее. Поэтому, если все перейдут на электрические приборы, придется переустанавливать эти сети и увеличивать их мощность. Это – дополнительные расходы. Однако это не только экономический вопрос, но и вопрос способности электроэнергетической системы вообще,

– пояснила эксперт.

Александр Сергиенко также отмечает, что сейчас массовый переход делать не стоит: "В городе проложена сеть, к вашему дому подвели ее, развели по дому и она может служить очень долго – десятилетиями. Стоит ли ее сейчас уничтожить, то есть забыть о тех деньгах, которые в нее вложили, и перейти всем на электроотопление? Для того, чтобы это сделать, надо построить новые трансформаторные подстанции, в домах переложить кабельные сети – чтобы они выдержали эту нагрузку".

Исключениями могут быть те дома, где газовые сети старые и в аварийном состоянии – требуют капитального ремонта. Здесь уже нужно считать, что обойдется дешевле.

Как можно обезопасить себя от таких инцидентов и их последствий?

Существуют газоанализаторы, которые постоянно сигнализируют, есть ли какие-то проблемы с сетью. Они отлавливают, нет ли утечки. Такой прибор стоит примерно 700 гривен и, по словам Татьяны Бойко, желательно бы купить его себе, на несколько квартир или хотя бы на подъезд. Для того, чтобы просто отслеживать состояние сети.

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По мнению Александра Сергиенко, заставлять всех жильцов многоквартирных домов устанавливать такие приборы не стоит: "Нужно издать нормативный документ, что эксплуатация газовой плиты, по постановлению Кабмина, возможна лишь при наличии такого предохранителя. Если у вас плита не оборудована этим прибором – вам обрежут газ. Можно и закон принять соответствующий".

Конечно, перед этим людям необходимо дать время на установление таких предохранителей, поручить это соответствующим органам, заложить в инвестиционную программу и провести широкую разъяснительную кампанию. Расходы на это могут включить в тарифы, однако сама их стоимость – невысокая.



Как уберечься от взрыва газа / Инфографика 24 канала

Если же утечка газа произошла у ваших соседей, которых, например, нет дома или их трудно назвать ответственными – вызывайте аварийную службу (104), которая должна приехать и проверить ситуацию.

Хотя на самом деле, по словам Александра Сергиенко, в основном проблемы не в неблагополучных семьях, это – скорее исключение:

"Более типичная картина: обычная бабушка поставила суп на конфорку, вспомнила, что не купила лук и побежала в магазин. Пока она бегала, супчик закипел, залил пламя, газ пошел и – взрыв. Именно так случается часто в городах – взрываются баллоны или квартиры".



Правила использования газа / Инфографика 104

Кроме того, Татьяна Бойко рекомендует людям страховать свое имущество. Чтобы, в подобных случаях, по крайней мере они могли получить финансовую компенсацию, которая бы им позволила приобрести новое жилье или каким-то образом решить жилищный вопрос. А не просто оказаться на улице или во временно предоставленном государством заведении.

Но, опять же, по словам эксперта, без системного решения вопроса осуществления технического обслуживания, все это – просто реагирование на ситуацию. Нужно осуществлять ТО, делать текущий и капитальный ремонт этих сетей. А вопрос, кто этим должен заниматься, как и за чей счет – должен быть урегулирован на уровне законодательства.



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