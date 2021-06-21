Що сталося

Приблизно о 10 годині ранку мешканці київських мікрорайонів Позняки й Осокорки почули вибух і побачили велика хмара пилу. Інцидент стався у багатоквартирному будинку по вулиці Крушельницької, 1/5. Як з'ясувалося, у побудованій в 1996-му році 9-поверхівці вибухнув газ.

По гарячих слідах Вибух на Позняках: як люди житимуть далі

Момент вибуху – відео за кілька сотень метрів:

Вибух розніс на шмаття великі бетонні плити та розкидав уламки дому та меблі на відстань кількох десятків метрів. Були повністю зруйновані 16 квартир, 40 зазнали ушкоджень.

Відео перших хвилин після вибуху, 18+:

Доволі швидко на місце вибуху прибули пожежники і рятувальники.

На момент вибуху в будинку перебували понад 20 осіб. Вони були блоковані завалом – їх довелося витягати рятувальникам.

У ході пошукової операції під завалами, які розбирали кілька днів, виявили тіла 5 загиблих.

Що стало причиною вибуху

Одразу після інциденту почали ширитись різноманітні версії. Втім, припущення про вибухівку й теракт не підтвердились (хоч згодом в одній з квартир рятівники виявили арсенал вогнепальної зброї та вибухівки). Причина була прозаїчною – вибух газу.

Наслідки вибуху, 18+:

Річ у тім, що в будинку на Крушельницької, 1/5 поміняли лічильники газу. Їх зняли на перевірку та замінили на тимчасові "заглушки" – байпаси. Така процедура проводиться регламентовано – раз на 8 років.

Ще з вівторка, тобто за 5 днів до трагедії, місцеві жителі повідомляли комунальникам про запах газу у парадному, але ті ніяк не реагували.

Зруйнований будинок / Фото – Дронаріум

Ігнорування й призвело до того, що великі обсяги газу досягли критичної межі й запалений вогонь в одній з квартир став причиною потужного вибуху, який забрав 5 життів та лишив без даху над головою кілька десятків родин.

Хто винен

Після того, як версія про теракт не знайшла підтвердження – весь гнів влади було спрямовано на комунальників – в їх офісах відбулися обшуки та здійснено виїмку документів.

Пресреліз прокуратури про завершення слідства:

У ході слідства після експертиз було названо винного – "Київгаз". У квітні 2021 року столична прокуратура назвала осіб, яких вважає відповідальними за вибух на Позняках.

Трьом головним інженерам Управлінь експлуатації газового господарства та начальнику служби охорони праці АТ "Київгаз" було повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві,

– розповіла речниця київської міської прокуратури Надія Максимець про фабулу обвинувачення.

Ще одна жінка-газовик не стала чекати релізів силовиків – вона за кілька тижнів після вибуху звільнилася з роботи і "дала газу" на окуповану Росією територію Луганської області. Наразі вона переховується там. Решта чекає на суд під домашнім арештом з електронними браслетами. Якщо фігурантів провадження визнають винними, їм загрожує до 8 років позбавлення волі із забороною обіймати відповідні посади на 3 роки після звільнення.

Зазначимо, що слідство підтвердило початкову версію – встановлення технологічної перемички (байпасу) у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу було здійснено з порушеннями. Недбалість та небажання виправляти ситуацію, попри те, що мешканці будинку неодноразово звертались та повідомляли про запах газу, спричинили трагедію.

Байпас / Фото з матеріалів кримінальної справи

Згадані байпаси були низької якості, ба більше – термін їх придатності завершився у 2019 році, тобто “Київгаз” ставив у будинку відвертий неліквід.

Хто піарився на трагедії

Події на Позняках привернули увагу всієї України. На місце вибуху одразу прибули мер Києва Кличко, а також міністр внутрішніх справ Аваков і секретар РНБО Данілов.

Також "світились" політики та чиновники рангом менше. Найбільшу увагу привернув до себе нардеп Микола Тищенко, який тоді бачив себе кандидатом в мери столиці від "Слуги Народу".

Депутат Тищенко в якості "ревізора" / Фото – МВС

Депутат Тищенко прибув на Позняки з абсолютно недоречним вантажем лимонів і став героєм мемів і прикладом для Петра Порошенка з його полуничним вояжем на фронт у травні 2021 року.

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Яка доля будинку та що робити його мешканцям

Слідство не надто поспішало, але все ж навесні 2021 року встановило, що внаслідок вибуху мешканцям багатоповерхівки було завдано шкоди на 53 мільйони гривень. Сам будинок відновленню не підлягає – за кілька днів після аварію міська влада постановила демонтувати не лише під'їзд, в якому стався вибух, а цілий дім.

Лише в жовтні після гучного скандалу постраждалі змогли забрати свої речі з дому. Наразі роботи з демонтажу багатоповерхівки завершуються, а перед їх початком мешканці будівлі символічно замурували ключі від колишніх помешкань у бетон.

Зацементовані ключі / Фото – фейсбук Марини Писаненко

Стараннями Офісу Президента постраждалі доволі швидко отримали нові квартири – у серпні 2020 року особисто Президент Зеленський вручив ключі від 12 квартир постраждалим з першої черги. Вони отримали квартири у новому будинку на Теремках.

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Наприкінці року квартири в ЖК "Кришталеві джерела" та "Лісова казка" не без проблем, але отримали решта родин. Наразі вони чекають на завершення будівництва та ремонти помешкань.Їх частково профінансує міська влада. Київрада виділила 20 мільйонів гривень для ремонту в нових квартирах.

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Інфографіка 24 каналу