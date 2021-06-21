Что произошло

Примерно в 10 часов утра жители киевских микрорайонов Позняки и Осокорки услышали взрыв и увидели большое облако пыли. Инцидент произошел в многоквартирном доме по улице Крушельницкой, 1/5. Как выяснилось, в построенной в 1996-м году 9-этажке взорвался газ.

По горячим следам Взрыв на Позняках: как люди будут жить дальше

Момент взрыва – видео за несколько сотен метров:

Взрыв разнес на куски большие бетонные плиты и разбросал обломки дома и мебель на расстояние нескольких десятков метров. Были полностью разрушены 16 квартир, 40 получили повреждения.

Видео первых минут после взрыва, 18+:

Довольно быстро на место взрыва прибыли пожарные и спасатели.

На момент взрыва в доме находились более 20 человек. Они были блокированы завалом – их пришлось вытаскивать спасателям.

В ходе поисковой операции под завалами, которые разбирали несколько дней, обнаружили тела 5 погибших.

Что стало причиной взрыва

Сразу после инцидента начали распространяться различные версии. Впрочем, предположения о взрывчатке и теракте не подтвердились (хотя впоследствии в одной из квартир спасатели обнаружили арсенал огнестрельного оружия и взрывчатки). Причина была прозаической – взрыв газа.

Последствия взрыва, 18+:

Дело в том, что в доме на Крушельницкой, 1/5 поменяли счетчики газа. Их сняли на проверку и заменили на временные "заглушки" – байпасы. Такая процедура проводится регламентированно – раз в 8 лет.

Еще со вторника, то есть за 5 дней до трагедии, местные жители сообщали коммунальщикам о запахе газа в парадном, но те никак не реагировали.



Разрушенный дом / Фото – Дронариум

Игнорирование и привело к тому, что большие объемы газа достигли критической черты и зажженный огонь в одной из квартир стал причиной мощного взрыва, который унес 5 жизней и оставил без крова несколько десятков семей.

Кто виноват

После того как версия о теракте не нашла подтверждения – весь гнев власти был направлен на коммунальщиков – в их офисах прошли обыски и была осуществлена выемка документов.

Пресс-релиз прокуратуры о завершении следствия:

В ходе следствия после экспертиз был назван виновный – "Киевгаз". В апреле 2021 года столичная прокуратура назвала лиц, которых считает ответственными за взрыв на Позняках.

Трем главным инженерам Управлений эксплуатации газового хозяйства и начальнику службы охраны труда АО "Киевгаз" было сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии,

– рассказала представительница киевской городской прокуратуры Надежда Максимец о фабуле обвинения.

Еще одна женщина-газовик не стала ждать релизов силовиков – она за несколько недель после взрыва уволилась с работы и сбежала на оккупированную Россией территорию Луганской области. Сейчас она скрывается там. Остальные ждут суда под домашним арестом с электронными браслетами. Если фигурантов производства признают виновными, им грозит до 8 лет лишения свободы с запретом занимать соответствующие должности на 3 года после увольнения.

Отметим, что следствие подтвердило первоначальную версию – установка технологической перемычки (байпаса) во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа была осуществлена с нарушениями. Халатность и нежелание исправлять ситуацию, несмотря на то, что жители дома неоднократно обращались и сообщали о запахе газа, вызвали трагедию.



Байпас / Фото из материалов уголовного дела

Упомянутые байпасы были низкого качества, более того – срок их годности завершился в 2019 году, то есть “Киевгаз” ставил в доме откровенный неликвид.

Кто пиарился на трагедии

События на Позняках привлекли внимание всей Украины. На место взрыва сразу прибыли мэр Киева Кличко, а также министр внутренних дел Аваков и секретарь СНБО Данилов.

Также "светились" политики и чиновники рангом меньше. Наибольшее внимание привлек к себе нардеп Николай Тищенко, который тогда видел себя кандидатом в мэры столицы от "Слуги народа".



Депутат Тищенко в качестве "ревизора" / Фото-МВД

Депутат Тищенко прибыл на Позняки с совершенно неуместным грузом лимонов и стал героем мемов и примером для Петра Порошенко с его клубничным вояжем на фронт в мае 2021 года.

Не удержался от лишнего пиара скандальный представитель "ЕС" Алексей Гончаренко, попытались "примазаться" и другие политики, решившие стать "капитанами очевидность".

Какова судьба дома и что делать его жителям

Следствие не слишком спешило, но все же весной 2021 года установило, что в результате взрыва жителям многоэтажки был нанесен ущерб на 53 миллиона гривен. Сам дом восстановлению не подлежит – через несколько дней после аварии городские власти постановили демонтировать не только подъезд, в котором произошел взрыв, а целый дом.

Лишь в октябре после громкого скандала пострадавшие смогли забрать свои вещи из дома. Сейчас работы по демонтажу многоэтажки завершаются, а перед их началом жители здания символически замуровали ключи от бывших помещений в бетон.



Зацементированные ключи / Фото – фейсбук Марины Писаненко

Стараниями Офиса Президента пострадавшие довольно быстро получили новые квартиры – в августе 2020 года лично Президент Зеленский вручил ключи от 12 квартир пострадавшим из первой очереди. Они получили квартиры в новом доме на Теремках.

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В конце года квартиры в ЖК "Хрустальные источники" и "Лесная сказка" не без проблем, но получили остальные семьи. Сейчас они ждут завершения строительства и ремонты квартир. Их частично профинансируют городские власти. Киевсовет выделил 20 миллионов гривен для ремонта в новых квартирах.

Как уберечься от взрыва газа



Инфографика 24 канала