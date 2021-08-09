У матеріалах справи фігурують 5 службових осіб Київгазу. Їм повідомили про завершення слідства та надали для ознайомлення матеріали провадження.
До теми Вибух на Позняках: хто понесе відповідальність та як попередити подібні трагедії
У чому їх підозрюють
Чоловікам 26 квітня оголосили підозру за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. За даними слідчих, саме вони винні в тому, що в будинку на Позняках вибухнув газ.
Проте одній людині про підозру оголосили заочно. За даними правоохоронців, чоловік ще в серпні 2020 року втік до окупованої території та відтоді перебуває на Луганщині.
Кого підозрюють:
- перший заступник голови правління Київгаз;
- начальник служби охорони праці;
- троє головних інженерів Управлінь експлуатації газового господарства.
Як їх можуть покарати
У суді чоловіка можуть обрати різне покарання. Стаття за таке порушення передбачає до 5 років умовного ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи на строк до 3 років. А максимальне покарання за їхньою статтею – 8 років в'язниці.
Коротко про вибух на Позняках у Києві
- Трагедія трапилася близько 10 ранку в неділю.
- Вибух пошкодив квартири, які були від 5 по 8 поверх.
- Внаслідок цього загинули 5 людей.
- Ймовірною причиною вибуху спершу вважали витік газу.
- Незадовго до трагедії в жителів дому забирали на повірку їхні лічильники та встановлювали тимчасові шланги.
- Більше про цю трагедію – за посиланням.