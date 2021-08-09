В материалах дела фигурируют 5 должностных лиц Киевгаза. Им сообщили о завершении следствия и предоставили для ознакомления материалы производства.
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В чем их подозревают
Мужчинам 26 апреля объявили подозрение по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью. По данным следствия, именно они виноваты в том, что в доме на Позняках взорвался газ.
Однако одному человеку о подозрении объявили заочно. По данным правоохранителей, мужчина еще в августе 2020 года бежал на оккупированную территорию и с тех пор находится на Луганщине.
Кого подозревают:
- первого заместителя председателя правления Киевгаза;
- начальника службы охраны труда;
- трех главных инженеров управлений эксплуатации газового хозяйства.
Как их могут наказать
В суде мужчинам могут выбрать разные наказания. Статья за такое нарушение предусматривает до 5 лет условного заключения с лишением права занимать определенные должности или на срок до 3 лет. А максимальное наказание по их статье – 8 лет тюрьмы.
Коротко о взрыве на Позняках в Киеве
- Трагедия произошла около 10 утра в воскресенье.
- Взрыв повредил квартиры, которые были с 5 по 8 этаж.
- В результате погибли 5 человек.
- Вероятной причиной взрыва сначала считали утечку газа.
- Незадолго до трагедии у жителей дома забирали на поверку их счетчики и устанавливали временные шланги.
- Больше об этой трагедии – по ссылке.