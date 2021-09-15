Жителі проти: Хомутиннік хоче побудувати ТРЦ біля озера в Києві

Політик Віталій Хомутиннік планує побудувати великий ТРЦ на прибережній частині озера Вирлиця. Місцеві жителі виступають проти забудови водойми. Вони хочуть, щоб берег озера став ландшафтним заказником.

Активісти кажуть, що ділянку для будівництва виділили ще в 2005 році. На думку людей, зробили це незаконно. Про деталі зведення ТРЦ розповіли 15 вересня.

Зверніть увагу Винниківське озеро, яке висушили 3 роки тому, знову наповнили водою

Хомутиннік довго наполягав на будівництві

Раніше збудувати комплекс хотіла компанія "XXI Століття", але їм забракло коштів. Після цього співвласник фірми Олег Салмін продав свою частку в компанії.

За словами Салміна, Вирлиця – гарне місце для будівництва, але ділянка складна. Він оцінював інвестиції в будівництво в 150-200 мільйонів доларів.

У 2019 році інвестором проєкту комплексу на Вирлиці став фонд Cascade Investment екснардепа від Партії Регіонів Віталія Хомутинніка. Його компанія називається "Мрія-Інвест". Хомутиннік планував зібрати документи для початку будівництва ще до кінця 2020 року, але не зміг.



У Києві Хомутиннік запланував будівництво ТРЦ біля Вирлиці / Фото "Ліги. Бізнес"

У березні 2021 року управління екології та природних ресурсів КМДА повідомило, що ділянку треба перевірити. Тому "Мрія-Інвест" не могла проводити будівництво. Тоді компанія подала до суду й вимагала скасувати рішення КМДА.

Разом із тим "Мрія-Інвест", не чекаючи вердикту суду, почала підготовчі роботи. Це викликало протест місцевих жителів і підготовку припинили.

Який вигляд матиме ТРЦ

До першої частини комплексу ввійде ТРЦ з офісними приміщеннями та паркінгом. Вона буде розташована на ділянці площею 27,8 гектарів ближче до метро "Вирлиця".

Площа 2-поверхового торгового центру складе – 90 700 квадратних метрів. До неї увійде підземний паркінг на 1 795 місць. На нульовому поверсі ТРЦ будуть розташовані кафе, на першому – торгова галерея і продуктовий супермаркет на 4850 квадратних метрів.



Проєкт ТРЦ на Вирлиці / Фото Ліги. Бізнес"

На 2 поверсі планують розважальну зону площею 10 210 квадратних метрів. Там будуть атракціони, кінотеатр на 12 залів, фуд-хол – на 800 місць і фуд-корт – на 650 місць, скалодром.

Біля торгового центру буде стоянка на понад 600 місць із зонами відпочинку для відвідувачів. Загальна площа всього проєкту – 226 700 метрів квадратних. Згодом передбачений 9-поверховий паркінг з підземною частиною.

Цікаво У Києві посеред елітного ЖК будують 10-поверхову церкву з апартаментами

Це незаконно

Місцеві жителі категорично проти забудови озера. Вони кажуть, що дві з трьох ділянок, що орендують "Мрія-Інвест" відносяться до водного фонду. Адже вони розташовані на плесі і заболоченій прибережній смузі озера.

Люди створили петицію, щоб місто надало озеру і прилеглій території статус ландшафтного заказника. Також вони вимагають комфортних умов для відпочинку біля озера.



Люди проти забудови озера / Фото "Ліги. Бізнес"

31 серпня Київрада розглядала питання про присвоєння статусу заказника, але тільки озеру Вирлиця. Також вони обговорювали скасування договору оренди з "Мрія-Інвест" на одній з ділянок. Проте голосів забракло.

Депутатка Київради від Слуги народу Євгенія Кулеба є ініціатором проєкту. Вона вважає, забудовник наразі може засипати озеро і змінювати його межі. Повторно це питання депутати планують розглянути на наступній сесії Київради 23 вересня.