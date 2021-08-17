У знімальній групі плутано пояснили інсталяцію на Алеї Героїв Небесної Сотні: відео

Радянські декорації в Києві: що відомо про ситуацію

Конструкції ностальгії за Радянським Союзом з'явилися на місці загибелі Небесної Сотні вранці 17 серпня. Віталій Кличко одразу прибув на місце події та заявив, що ніхто не узгоджував появу подібних конструкцій з місцевою владою. Натомість дозвіл на це дали у Музеї Революції Гідності. Як виявилося, організатори зйомок повідомили про те, що на алеї проходитимуть державні заходи, забороняти які ніхто не має права.

Коли активісти почали трощити декорації, поліцейські діяли досить агресивно. Вони затримали кількох людей.