Джиджи Хадид показала в одном образе сразу несколько осенних трендов: повторяем лук звезды

Американская супермодель Джиджи Хадид посетила открытие бутика своего трикотажного бренда Guest in Residence в Нью-Йорке, показав стильный осенний наряд. Звезда сумела мастерски сочетать в одном образе сразу несколько ведущих трендов сезона, которые обычно требуют особой стилистической осторожности, пишет Harpers Bazaar.

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Главным акцентом ансамбля стала клетчатая миди-юбка на запах из шерсти и кашемира с бахромой, выполненная в уютном тартановом узоре. К ней модель добавила укороченный топ и объемную кожаную куртку шоколадного оттенка с выразительными лацканами и спущенной линией плеч.

Джиджи Хадид в осеннем образе с клетчатой юбкой: смотрите фото

Свой образ основательница бренда дополнила двухцветными ковбойскими сапогами с винтажными потертостями и металлическими носками. Носить одновременно несколько самодостаточных трендов – это всегда рискованно, ведь грань между ультрастильным луком и визуальной перегрузкой очень тонкая. Однако Джиджи доказала, что совместить кантри-сапоги, брутальную кожу и уютную клетку вполне реально, если объединить их общей цветовой гаммой.

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Джиджи Хадид в коричневой кожаной куртке: смотрите фото

Знаменитость выбрала безупречную палитру глубоких осенних тонов. Теплые шоколадные, каштановые и землистые оттенки гармонично перекликались с нежными пудрово-розовыми линиями клетчатого узора. Для ироничного акцента модель взяла винтажную сумку Moschino в форме цветочного горшка, созданную в 1990-х годах. Чтобы адаптировать такой прием к повседневной жизни, сочетайте фактурную кожаную куртку с клетчатыми рубашками или юбками в единой теплой гамме и не бойтесь проявлять индивидуальность.

В образе Джиджи серую майку можно заменить стильным нарядным свитером, который согреет, но не лишит наряд элегантности и стиля.