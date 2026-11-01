Джіджі Хадід показала в одному образі одразу кілька осінніх трендів: повторюємо лук зірки

Американська супермодель Джіджі Хадід відвідала відкриття бутика власного трикотажного бренду Guest in Residence у Нью-Йорку, показавши стильний осінній аутфіт. Зірка зуміла майстерно поєднати в одному образі одразу кілька провідних трендів сезону, які зазвичай вимагають особливої стилістичної обережності, пише Harpers Bazaar.

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Головним акцентом ансамблю стала картата мідіспідниця на запах із вовни та кашеміру з бахромою, виконана у затишному візерунку тартан. До неї модель додала вкорочений топ та об'ємну шкіряну куртку шоколадного відтінку з виразними лацканами та спущеною лінією плечей.

Джіджі Хадід в осінньому образі з картатою спідницею: дивіться фото

Свій вихід засновниця бренду доповнила двоколірними ковбойськими чоботами з вінтажними потертостями й металевими мисами. Носити одночасно кілька самодостатніх трендів – це завжди ризиковано, адже грань між ультрастильним луком і візуальним перевантаженням є тонкою. Проте Джіджі довела, що поєднати кантрі-чоботи, брутальну шкіру та затишну клітинку цілком реально, якщо об'єднати їх спільною колористикою.

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Джіджі Хадід у коричневій шкірянці: дивіться фото

Знаменитість обрала бездоганну палітру глибоких осінніх тонів. Теплі шоколадні, каштанові та землисті відтінки гармонійно перегукувалися з делікатними пудрово-рожевими лініями клітинки. Для іронічного акценту модель взяла вінтажну сумку Moschino у формі квіткового горщика, створену в 1990-х роках. Аби адаптувати такий прийом до щоденного життя, поєднуйте фактурну шкіряну куртку з картатими сорочками чи спідницями у єдиній теплій гамі й не бійтеся проявляти індивідуальність.

В образі Джіджі сіру майку можна замінити стильним ошатним светриком, який зігріє, але не позбавить аутфіта елегантності та стилю.