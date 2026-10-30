С разрезом до бедра и рюшами: Хайди Клум появилась в Нью-Йорке в платье украинского бренда

Знаменитость выбрала яркий оранжевый наряд с пышными рюшами и высоким разрезом, открывающим бедро. Образ она дополнила высокими черными кожаными сапогами на каблуке с заостренными носками, сообщает 24 Канал.

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Так, 29 октября премиальный ресторан-пиццерия в Нью-Йорке, бизнес-партнером которого является Хайди Клум, отпраздновал третью годовщину работы. По этому случаю заведение устроило праздничное мероприятие, на которое супермодель пришла вместе со старшими детьми – 22-летней Лени, 21-летним Генри и 19-летним Йоханом. Перед камерами папарацци семья обнималась и позировала для совместных фото.

Хайди Клум с детьми / Фото Getty Images

Для выхода Хайди выбрала платье из коллекции "Анатомия идентичности" украинского бренда Lever Couture. Оранжевая модель отличается объемными рюшами и смелым разрезом на бедре. Высокие черные сапоги на каблуке с заостренными носками добавили образу выразительный контраст.

Хайди Клум / Фото Getty Images

К слову, ранее в платье этого же украинского бренда на премьере фильма в Нью-Йорке появилась актриса Энн Хэтэуэй.