З розрізом до стегна та рюшами: Гайді Клум з'явилася в Нью-Йорку в сукні українського бренду

Знаменитість обрала яскраве помаранчеве вбрання з пишними рюшами та високим розрізом, який відкривав стегно. Образ вона доповнила високими чорними шкіряними чоботами на підборах із гострими носками, передає 24 Канал.

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Так, 29 жовтня преміальний ресторан-піцерія в Нью-Йорку, бізнес-партнеркою якого є Гайді Клум, відсвяткував третю річницю роботи. З цієї нагоди заклад влаштував святковий захід, на який супермодель прийшла разом зі старшими дітьми – 22-річною Лені, 21-річним Генрі та 19-річним Йоганом.

Гайді Клум з дітьми / Фото Getty Images

Перед камерами папараці родина обіймалася та позувала для спільних фото. Для виходу Гайді обрала сукню з колекції "Анатомія ідентичності" українського бренду Lever Couture. Помаранчева модель вирізняється об'ємними рюшами та сміливим розрізом на стегні. Високі чорні чоботи на підборах із гострими носками додали образу виразного контрасту.

Гайді Клум / Фото Getty Images

До слова, раніше в сукні цього ж українського бренду на прем'єрі фільму в Нью-Йорку з'явилася акторка Енн Гетевей.