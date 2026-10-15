За ними уже охотятся все модницы: какие сапоги стали фаворитами Тейлор Свифт и Беллы Хадид

Коричневые сапоги стали главным обувным трендом осени. Модные эксперты называют их универсальной основой для создания уютных осенних образов.

Как отмечает издание Cosmopolitan, высокие или низкие коричневые сапоги на каблуке или на низком каблуке стали ключевым элементом, способным мгновенно освежить гардероб. Они выглядят изящнее классического черного цвета и добавляют аутфитам уюта.

Любимые сапоги Тейлор Свифт и Беллы Хадид

Мировые звезды уже продемонстрировали, насколько удачно коричневая обувь структурирует сезонные наряды. В частности, Тейлор Свифт во время визита на шоу Saturday Night Live выбрала клетчатое мини-платье с открытыми плечами от Simkhai, сочетая его с высокими сапогами от Burberry. Баланс женственного кроя и уверенной формы обуви создал эффектный силуэт для осеннего вечера.

Модель Белла Хадид доказала, что глубокий шоколадный оттенок становится идеальным компаньоном даже для очень смелой цветовой палитры. На прогулке по Нью-Йорку звезда появилась в ярком оранжевом мини-платье от Oddli, вельветовом тренче и в высоких сапогах на шпильке от Sergio Rossi.

С чем носить коричневые сапоги этой осенью

На каждый день выбирайте проверенную формулу – прямые джинсы правильного кроя, светлый лонгслив, вязаный свитер и длинный классический тренч. Шоколадные сапоги создают мягкую вертикаль и придают базовому комплекту дорогой вид.

Для особых случаев или неспешных выходных отдайте предпочтение трикотажному платью или юбке длины миди. Также смело дополняйте свой образ рубашкой оверсайз и замшевой курткой. Благодаря разнообразию фактур высокие сапоги делают непринужденный силуэт выразительным и сдержанно элегантным.

А для вечернего выхода попробуйте сочетать черное мини-платье, структурный блейзер четкого кроя и коричневые сапоги на тонких каблуках. Такой контраст черного и теплого кофейного цвета выглядит современно, свежо и непринужденно.

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