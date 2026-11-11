Вневременная элегантность: королева Летиция показала платье роскошного цвета

Во время Иберо-американского саммита в Мадриде королева обратилась к своему гардеробу и выбрала темно-синее платье бренда Delpozo, которое носит уже более шести лет. Благородный глубокий оттенок делает такой наряд абсолютно вневременным, а большой акцентный цветок из ткани на плече безупречно соответствует современным тенденциям к выразительным флористическим элементам.

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Королева Летиция в темно-синем платье: смотрите фото

Впервые эту модель испанская королева надела на публичное мероприятие еще осенью 2020 года во время вручения премии Princess of Asturias Awards. К лаконичному силуэту с открытыми плечами Летиция добавила ювелирный сет: серьги с аквамаринами и бриллиантами бренда Aldao, сапфировый браслет и любимое кольцо Coreterno.

Королева Испании в синем платье и бриллиантах: смотрите фото

Темно-синее коктейльное платье – это благородная классика, которая порой выглядит дороже и выразительнее черного. Для создания изысканного образа сочетайте его с утонченными туфлями-лодочками цвета металлик, телесными или ботильонами глубокого винного оттенка. Дополните ансамбль лаконичным приталенным жакетом или элегантным пальто.

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Чтобы правильно расставить акценты, отдайте предпочтение серебряным украшениям или аксессуарам с жемчугом, которые подчеркнут холодный и драгоценный подтон темно-синего оттенка.

Испанская королева всегда выбирает безупречные и элегантные вещи, которые остаются актуальными много сезонов подряд. Недавно монархиня также продемонстрировала пальто в самом модном цвете сезона, которое стилисты советуют добавить в базовый гардероб.