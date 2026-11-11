Позачасова елегантність: королева Летиція показала сукню в розкішному кольорі

Під час Іберо-американського саміту у Мадриді королева звернулася до свого гардероба й обрала темно-синю сукню бренду Delpozo, яку носить уже понад шість років. Благородний глибокий відтінок робить таке вбрання абсолютно позачасовим, а велика акцентна квітка з тканини на плечі бездоганно відповідає сучасним тенденціям до виразних флористичних елементів.

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Королева Летиція у темно-синій сукні: дивіться фото

Уперше цю модель іспанська королева одягала на публічний захід ще восени 2020 року під час вручення премії Princess of Asturias Awards. До лаконічного силуету з відкритими плечима Летиція додала ювелірний сет: сережки з аквамаринами та діамантами бренду Aldao, сапфіровий браслет і улюблену каблучку Coreterno.

Королева Іспанії у синій сукні та діамантах: дивіться фото

Темно-синя коктейльна сукня — це шляхетна класика, яка іноді має дорожчий і глибший вигляд за чорну. Для створення вишуканого образу комбінуйте її з витонченими туфлями-човниками кольору металік, тілесними або глибокими винними ботильйонами. Доповніть ансамбль лаконічним приталеним жакетом чи елегантним пальтом.

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Щоб розставити правильні акценти, віддайте перевагу срібним прикрасам або аксесуарам із перлами, які підкреслять холодний і дорогоцінний підтон темно-синього відтінку.

Іспанська королева завжди обирає бездоганні та елегантні речі, які залишаються актуальними багато сезонів поспіль. Нещодавно монархиня також продемонструвала пальто в найбільш трендовому кольорі сезону, яке стилісти радять додати до базового гардероба.