Как сделать ресницы длинными и густыми без наращивания: 5 простых секретов красоты

Эксперты немецкого издания Myself отмечают, что несколько простых изменений в повседневной рутине способны кардинально изменить вид ваших ресниц. Чтобы сделать взгляд максимально выразительным и открытым, вовсе не обязательно тратить время и деньги на салонное наращивание.

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Секрет роскошных ресниц заключается в правильном ежедневном уходе и нескольких простых бьюти-хитростях. Как с помощью привычных косметических средств добиться потрясающего объема и длины в домашних условиях – читайте в материале 24 Канала.

Как сделать ресницы длинными и объемными

Путь к идеальным ресницам начинается с качественного ухода. Специальная сыворотка укрепляет волоски и существенно уменьшает их ломкость. Средство следует регулярно наносить на чистую кожу вдоль линии роста. При этом важно набраться терпения, ведь первые заметные результаты появятся лишь через несколько недель систематического использования.

Создать эффектный изгиб и сделать взгляд более открытым поможет обычный керлер. Зажимайте щипцы очень осторожно у основания и никогда не тяните их вверх. Использовать этот инструмент следует исключительно до нанесения туши, иначе вы рискуете просто сломать сухие волоски.

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Как пользоваться щипцами для завивки ресниц / Фото Magnific

Создать иллюзию густых ресниц помогает популярная техника под названием "тайтлайнинг". Для этого прорисуйте межресничное пространство мягким черным или темно-коричневым карандашом. Важно проводить линию у самых корней и не задевать чувствительную слизистую оболочку. Этот лайфхак помогает прекрасно выделить глаза даже без графических стрелок.

При окрашивании ресниц тушью используйте особую технику. Сначала сделайте несколько легких движений щеточкой из стороны в сторону у самых корней, а затем плавно проведите ее до кончиков. Это позволит качественно прокрасить мельчайшие волоски и создаст красивый объем у основания. Если вы хотите добиться более выразительного эффекта, нанесите второй слой туши сразу, пока первый еще не высох полностью. Главное – не набирать слишком много косметики на кисточку, а случайно склеившиеся волоски лучше сразу разделить.

Как окрасить ресницы, чтобы они были гуще / Фото Magnific

Форма щеточки также играет ключевую роль в конечном результате. Густой ворс лучше всего придает пышность, тонкая силиконовая щеточка идеально разделяет волоски, а изогнутая – фиксирует красивый изгиб.

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