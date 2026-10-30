Як зробити вії довгими та густими без нарощування: 5 простих б'юті-секретів

Експерти німецького видання Myself зазначають, що кілька простих змін у щоденній рутині здатні кардинально змінити вигляд ваших вій. Щоб зробити погляд максимально виразним і відкритим, зовсім не обов'язково витрачати час і гроші на салонне нарощування.

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Секрет розкішних вій полягає в правильному щоденному догляді та кількох простих б'юті-хитрощах. Як за допомогою звичних косметичних засобів досягти приголомшливого об'єму та довжини в домашніх умовах – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Як зробити вії довгими та об'ємними

Шлях до ідеальних вій починається з якісного догляду. Спеціальна сироватка зміцнює волоски та суттєво зменшує їхню ламкість. Засіб слід регулярно наносити на чисту шкіру вздовж лінії росту. Водночас важливо бути терплячими, адже перші помітні результати з'являться лише через кілька тижнів систематичного використання.

Створити ефектний вигин та зробити погляд відкритішим допоможе звичайний керлер. Затискайте щипці дуже обережно біля основи та ніколи не тягніть їх угору. Використовувати цей інструмент варто виключно до нанесення туші, бо інакше ви ризикуєте просто зламати сухі волоски.

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Як користуватися щипцями для завивання вій / Фото Magnific

Створити ілюзію густих вій допомагає популярна техніка під назвою "тайтлайнінг". Для цього промалюйте міжвійковий простір м'яким чорним або темно-коричневим олівцем. Важливо проводити лінію біля самих коренів і не зачіпати чутливу слизову оболонку. Цей лайфхак допомагає чудово виділити очі навіть без графічних стрілок.

Під час фарбування вій тушшю використовуйте особливу техніку. Спочатку зробіть кілька легких рухів щіточкою з боку в бік біля самих коренів, а потім плавно проведіть її до кінчиків. Це дасть змогу якісно профарбувати найдрібніші волоски та створить гарний об'єм біля основи. Якщо ви прагнете виразнішого ефекту, нанесіть другий шар туші одразу, поки перший ще не висох повністю. Головне – не набирати забагато косметики на пензлик, а випадково склеєні волоски краще одразу розділити.

Як фарбувати вії, щоб вони були густішими / Фото Magnific

Форма щіточки також відіграє ключову роль у фінальному результаті. Густий ворс найкраще додає пишності, тонка силіконова щіточка ідеально розділяє волоски, а вигнута – фіксує гарний завиток.

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