Мировые звезды все чаще отказываются от сложного дизайна ногтей в пользу "сквовала". Это форма, сочетающая прямой квадратный край и мягко закругленные углы.

Кендалл Дженнер, Наоми Уоттс и Ума Турман сочетают "сквовал" с глубокими винными оттенками. Популярность такого элегантного маникюра стремительно растет в преддверии нового модного сезона, сообщает издание Vogue.

Форма ногтей, которая будет популярна в 2027 году

Мастер маникюра студии Salón Alegra Лус Марекос отметила, что клиентки массово отказываются от классических круглых форм в пользу нового фаворита. Чтобы визуально удлинить и сузить пальцы, боковые стороны ногтевой пластины спиливают строго параллельно, выбирая практичную короткую или среднюю длину.

Трендовая форма ногтей на 2027 год / Фото из инстаграма @nailsbyalsn

Такая форма служит безупречной основой для самых разнообразных дизайнов, однако профессионалы советуют сосредоточиться на двух основных эстетических направлениях. Поклонницам сдержанного минимализма и концепции "тихой роскоши" прекрасно подойдет натуральная гамма. В частности, нежные молочные переливы, полупрозрачные розовые базы, едва заметный микрофренч или трендовый эффект soap nails с безупречным влажным глянцем, создающий впечатление свежих и ухоженных рук.

Какой маникюр будет в тренде в 2027 году / Фото из инстаграма @gellish.studio

Для более выразительных образов идеальным выбором станет глубокая и насыщенная палитра. На мягком квадрате роскошно раскрываются оттенки спелой темной вишни, уютного насыщенного шоколада и благородного бордо – они выглядят смело и элегантно.

Маникюр на зиму 2027 года / Фото Pinterest

Что интересно, "сквовал" также нравится женщинам старше 50 лет, для которых этот дизайн знаком еще с культовых 1990-х годов. Устойчивость к сколам, удобство в быту и естественный вид делают его универсальным решением для элегантного повседневного стиля.

Приближаются зимние праздники, поэтому стоит уже начинать выбирать идеальный новогодний маникюр.